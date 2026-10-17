Phường Định Công chủ động phòng ngừa cháy, nổ tại trường học và cơ sở kinh doanh

Chủ tịch UBND phường Định Công Nguyễn Tuấn Anh phát biểu khai mạc. Ảnh: PV

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND phường Định Công Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh, với mật độ dân cư lớn, nhiều nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, cơ sở giáo dục và nhà cho thuê, địa bàn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ từ hệ thống điện, nguồn nhiệt, hàng hóa dễ cháy và điều kiện thoát nạn. Vì vậy, công tác PCCC&CNCH cần được triển khai thường xuyên, chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các sự cố ngay từ ban đầu.

Thời gian qua, UBND phường đã phối hợp với lực lượng Công an và các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn, xây dựng các mô hình an toàn PCCC tại khu dân cư. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả thực chất, các cơ sở cần chủ động rà soát, duy trì đầy đủ điều kiện an toàn và kịp thời khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: PV

Chủ tịch UBND phường Nguyễn Tuấn Anh đề nghị người đứng đầu các trường học, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh nâng cao trách nhiệm, thường xuyên tự kiểm tra, nhận diện nguy cơ và xây dựng phương án xử lý phù hợp. Đối với trường học, cần chú trọng an toàn cho học sinh, giáo viên và nhân viên; kiểm soát nguy cơ cháy tại khu vực bếp ăn, hệ thống điện, phòng chức năng, kho lưu trữ; bảo đảm lối thoát nạn thông thoáng và phương tiện chữa cháy sẵn sàng hoạt động.

Đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, các chủ cơ sở cần quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị điện và hàng hóa dễ cháy; không để vật dụng cản trở lối thoát hiểm, đường tiếp cận phục vụ chữa cháy. Đồng thời, cần chú trọng trang bị, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy ban đầu, thực hành kỹ năng xử lý tình huống, thoát nạn và cứu người. Khi xảy ra cháy, phải nhanh chóng báo động, tổ chức thoát nạn, gọi số 114 và triển khai biện pháp xử lý ban đầu trong điều kiện an toàn.

Liên quan đến việc lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh đề nghị các trường học và chủ cơ sở tìm hiểu kỹ tính năng, điều kiện lắp đặt, vận hành, chi phí để lựa chọn giải pháp phù hợp, bảo đảm minh bạch, đúng quy định. Thiết bị giúp hỗ trợ phát hiện, truyền tin kịp thời khi xảy ra sự cố, nhưng không thay thế trách nhiệm chủ động phòng ngừa và bảo đảm an toàn PCCC của từng cơ sở.

Đại diện các trường học và chủ cơ sở nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn ký kết lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy. Ảnh: PV

Tại hội nghị, đại diện Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 12 đã phổ biến các quy định pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ PCCC&CNCH, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng ngừa, xử lý sự cố cho các đại biểu.

Đại diện các trường học và chủ cơ sở nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn cũng ký kết lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy.