Phường Định Công: 98,29% số hộ đồng ý với Đề án điều chỉnh địa giới hành chính Hà Nội – Phú Thọ

Phó Chủ tịch UBND phường Định Công Nguyễn Thị Thu Hương cùng các cán bộ của phường rà soát kết quả lấy ý kiến người dân trên địa bàn phường. Ảnh: PV

Thực hiện Kế hoạch số 409/KH-UBND ngày 21-10-2026 của UBND thành phố Hà Nội và hướng dẫn của Sở Nội vụ thành phố, phường Định Công đã thành lập 35 tổ lấy ý kiến tại các tổ dân phố; đồng thời tổ chức hội nghị triển khai, phổ biến mục đích, yêu cầu, nội dung và quy trình thực hiện.

Công tác thông tin, tuyên truyền, công khai tài liệu được triển khai nhằm tạo điều kiện để người dân tiếp cận, nghiên cứu Đề án trước khi đưa ra ý kiến.

Theo tổng hợp, toàn phường có 30.355 hộ tham gia lấy ý kiến trên tổng số 30.540 hộ. Trong đó, 30.019 hộ đồng ý, 316 hộ không đồng ý và 20 phiếu không hợp lệ. Tỷ lệ tán thành được tính trên tổng số hộ gia đình toàn phường, đạt 98,29%. Báo cáo cũng ghi nhận không có ý kiến khác hoặc kiến nghị.

Phó Chủ tịch UBND phường Định Công Nguyễn Thị Thu Hương cho biết, quá trình tổ chức lấy ý kiến được triển khai nghiêm túc, kịp thời, bám sát kế hoạch và hướng dẫn của thành phố.

Việc phân công nhiệm vụ được thực hiện rõ ràng; sự phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, các tổ chức liên quan và tổ dân phố cơ bản chặt chẽ, thống nhất.

Đáng chú ý, công tác tuyên truyền và công khai tài liệu đã tạo điều kiện để các hộ gia đình tiếp cận thông tin, thực hiện quyền tham gia ý kiến theo quy định.

Trong quá trình triển khai, phường chưa ghi nhận khó khăn, vướng mắc hoặc tồn tại ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công tác lấy ý kiến nhân dân.

Kết quả trên là cơ sở để UBND phường Định Công tổng hợp, báo cáo thành phố theo quy định, phục vụ quá trình xem xét Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.