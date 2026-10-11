Phường Diên Hồng tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi nam, nữ phối hợp

Tham gia giao lưu có 60 vận động viên thuộc 6 đội bóng, gồm: Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; Hội LHPN phường; Hội Nông dân phường; Đoàn Thanh niên phường; Hội Cựu chiến binh phường; Hội Người cao tuổi phối hợp với Hội Khuyến học phường.

Các vận động viên thi đấu sôi nổi. Ảnh: Bá Bính

Với tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng, các đội bóng thi đấu sôi nổi, nhiệt tình, cống hiến nhiều pha bóng đẹp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

Hoạt động là sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, hội viên. Đây cũng là dịp để các tổ chức gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, tăng cường sự phối hợp trong thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương.

Chương trình được tổ chức nhằm chào mừng Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11) và Ngày truyền thống của các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng; thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn phường.