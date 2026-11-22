Chương trình thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn đến thưởng thức, cổ vũ.

Đông đảo đại biểu và người dân đến thưởng thức, cổ vũ chương trình. Ảnh: Minh Chí

Với 17 tiết mục ca, múa, nhạc được dàn dựng công phu, chương trình chia thành 3 phần: “Tự hào Việt Nam”, “Sắc màu của đại ngàn” và “Gia Lai hội tụ - Khát vọng vươn xa”, mang đến không gian nghệ thuật đa sắc màu, ca ngợi quê hương, đất nước, con người Việt Nam; đồng thời tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên và khơi dậy tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển quê hương.

Các ca sĩ, diễn viên Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San biểu diễn nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, mang đến không gian nghệ thuật đa sắc màu tại chương trình. Ảnh: Minh Chí

Chương trình góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật của nhân dân; đồng thời lan tỏa tình yêu văn hóa, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.