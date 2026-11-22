Phường Diên Hồng tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam
Tối 21-11, tại Phố ẩm thực Diên Hồng, UBND phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Nhà hát ca múa nhạc tổng hợp Đam San tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).
Chương trình thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn đến thưởng thức, cổ vũ.
Với 17 tiết mục ca, múa, nhạc được dàn dựng công phu, chương trình chia thành 3 phần: “Tự hào Việt Nam”, “Sắc màu của đại ngàn” và “Gia Lai hội tụ - Khát vọng vươn xa”, mang đến không gian nghệ thuật đa sắc màu, ca ngợi quê hương, đất nước, con người Việt Nam; đồng thời tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên và khơi dậy tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển quê hương.
Chương trình góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật của nhân dân; đồng thời lan tỏa tình yêu văn hóa, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/phuong-dien-hong-to-chuc-chuong-trinh-nghe-thuat-chao-mung-ngay-van-hoa-viet-nam-post605660.html