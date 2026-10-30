Phường Diên Hồng thành lập 12 chi bộ, chuyển 4 chi bộ trường học thành đảng bộ trực thuộc

Tại hội nghị, Đảng bộ phường công bố các quyết định kết thúc hoạt động của Đảng bộ các cơ quan Đảng và Đảng bộ UBND phường kể từ ngày 30-10-2026; đồng thời, công bố quyết định thành lập 12 chi bộ cơ quan, phòng, ban, đơn vị trực thuộc Đảng bộ phường gồm: Văn phòng Đảng ủy; Ban Xây dựng Đảng; Cơ quan Ủy ban Kiểm tra; Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; Văn phòng HĐND và UBND phường; Phòng Văn hóa - Xã hội; Phòng Nông nghiệp, Hạ tầng và Đô thị; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Trung tâm Phục vụ Hành chính công; Ban quản lý; Ban quản lý Trung tâm thương mại; Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp Diên Phú.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Diên Hồng trao quyết định thành lập 12 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường. Ảnh: Đỗ Hằng

Bên cạnh đó, 4 chi bộ trường học được chuyển thành đảng bộ trực thuộc Đảng bộ phường, gồm: Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, Trường THCS Nguyễn Du, Trường THPT số 2 Phan Bội Châu và Trường THPT chuyên Hùng Vương.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy phường công bố các quyết định chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư của 12 chi bộ và 4 đảng bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2025-2030. Các chi bộ và đảng bộ trường học chính thức hoạt động từ ngày 1-11-2026.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Diên Hồng trao quyết định chuyển chi bộ trường học thành Đảng bộ trường học trực thuộc Đảng bộ phường. Ảnh: Đỗ Hằng

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đoàn Hữu Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường nhấn mạnh, việc sắp xếp, kiện toàn các tổ chức đảng trực thuộc là yêu cầu cần thiết nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy, bí thư chi bộ, đảng bộ trực thuộc nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.