Phường Diên Hồng quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026

Đồng chí Đoàn Hữu Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn phường tiếp tục duy trì ổn định. Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 6.893,6 tỷ đồng, bằng 93,82% kế hoạch; công tác thu ngân sách đạt kết quả tích cực. Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, tài nguyên và môi trường được tăng cường; các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững, công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đỗ Hằng

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số nhiệm vụ vẫn còn khó khăn, vướng mắc, cần tập trung tháo gỡ để bảo đảm tiến độ thực hiện.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận về tiến độ triển khai các công trình xây dựng cơ bản; việc giải quyết hồ sơ đất đai tại làng quân nhân Lữ đoàn 234; công tác quản lý, khai thác chợ và Trung tâm thương mại; tổ chức giao thông, phát triển sản phẩm OCOP, bảo tồn văn hóa cồng chiêng, quản lý quỹ đất, tài sản công dôi dư và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy Đoàn Hữu Dũng yêu cầu UBND phường và các phòng, ban nâng cao trách nhiệm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; chủ động giải quyết công việc theo thẩm quyền, kịp thời phối hợp với các sở, ngành tháo gỡ vướng mắc.

Phường cần tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; tăng cường quản lý trật tự đô thị, khai thác hiệu quả quỹ đất, tài sản công; nâng cao chất lượng hoạt động các chợ, trung tâm thương mại và phát huy Phố ẩm thực Diên Hồng gắn với kinh tế đêm, du lịch địa phương.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, cần tổ chức các hoạt động thiết thực, phấn đấu triển khai 1-2 sự kiện văn hóa trong 3 tháng cuối năm để quảng bá hình ảnh địa phương; chủ động chuẩn bị phục vụ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2027.