Phường Điện Bàn hỗ trợ người đặc biệt khó khăn

Đại diện phường Điện Bàn và tổ dân phố bàn cách hỗ trợ bà Trần Thị Út sửa chữa mái nhà bà đang ở. Ảnh: D.Lệ

Căn nhà nhỏ của bà Trần Thị Út ở tổ dân phố Khúc Lũy (phường Điện Bàn) đã được xây dựng từ rất lâu, không còn đảm bảo chắc chắn khi mùa mưa bão đang tới. Xét hoàn cảnh của bà Út thuộc hộ nghèo lớn tuổi, lại sống đơn thân nên tổ dân phố Khúc Lũy đề nghị hỗ trợ bà Út sửa chữa mái nhà. Phường Điện Bàn đã có quyết định hỗ trợ bà Út 50 triệu đồng để sửa nhà trong thời gian tới.

Bà Út nói: “Hoàn cảnh tôi đơn thân, muốn sửa nhà không biết sao làm nên nhờ xã với tổ dân phố giúp. Mỗi tháng tôi có tiền trợ cấp xã hội, dành dụm cho bản thân cũng đủ sống. Ở nhà có nuôi thêm con gà, trồng luống rau, bán được đồng nào thêm đồng đó để dành ăn uống”.

Người thân trong gia đình bà Nguyễn Thị Thông trao đổi về việc chăm sóc cho cuộc sống hàng ngày của bà. Ảnh: D.Lệ

Hay như bà Nguyễn Thị Thông ở tổ dân phố Điện Minh (phường Điện Bàn) năm nay đã hơn 60 tuổi, thuộc diện bảo trợ xã hội. Bà Thông hiện sống với các em của bà, được em và các cháu chăm sóc. Để nâng mức sống cho bà Thông, bà được hưởng chính sách bảo trợ xã hội hàng tháng, người nuôi bà cũng được hưởng chế độ chăm sóc. Năm 2023, bà Thông được hỗ trợ làm nhà ở theo diện xóa nhà tạm của xã Điện Minh cũ. Với sự chăm lo của chính sách và người thân, bà Thông có cuộc sống no đủ hơn trong căn nhà ấm áp.

Thời gian qua, phường Điện Bàn đã thực hiện nhiều giải pháp để đạt được những kết quả trong công tác giảm nghèo bền vững. Hiện nay phường còn 43 hộ nghèo và 41 hộ cận nghèo, phần lớn là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo hộ bảo trợ xã hội, nên phường cũng sẽ đặt ra những giải pháp trong thời gian sắp tới nhằm tác động đến nhóm đối tượng này hiệu quả hơn.

Ông Phạm Văn Ba, Phó Chủ tịch UBND phường Điện Bàn cho biết: “Hiện nay, phần lớn hộ nghèo trên địa bàn thuộc hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như người cao tuổi, người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo, hộ thiếu lao động hoặc thiếu điều kiện phát triển sản xuất nên khả năng thoát nghèo còn hạn chế.

Đợt này rà soát hộ nghèo, phường sẽ đánh giá toàn diện thực trạng hộ nghèo để từ đó có những chính sách tác động thoát nghèo sát đúng với thực trạng của giai đoạn mới. Ngoài các chính sách của Trung ương, thành phố giúp đỡ hộ nghèo thì phường sẽ huy động thêm nguồn lực xã hội hóa để giúp đỡ hộ nghèo một cách toàn diện, hiệu quả hơn”.