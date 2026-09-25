Phường Điện Bàn Đông triển khai mô hình 'Tổ dân phố không ma túy'

Phường Điện Bàn Đông tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận chiều 25/9. Ảnh: H.T

Phường Điện Bàn Đông hiện có 27 tổ dân phố với khoảng 72.273 người, trong đó hơn 25.000 công nhân lao động tạm trú. Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững. Tuy nhiên, nguy cơ phát sinh các hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy và tệ nạn xã hội vẫn tiềm ẩn, nhất là tại khu vực đông dân cư, nhà trọ và các cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Trước tình hình đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phối hợp UBND, Công an phường và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai mô hình “Tổ dân phố không ma túy”.

Nội dung phòng, chống ma túy được lồng ghép vào các cuộc họp khu dân cư, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể và các phong trào, cuộc vận động tại địa phương.

Đông đảo đại biểu, người dân tham gia hội nghị. Ảnh: H.T

Qua rà soát, 27/27 tổ dân phố trên địa bàn đăng ký thực hiện mô hình. Hiện đã có 1 tổ dân phố và 3 khu dân cư ra mắt mô hình; hơn 1.100 hộ dân ký cam kết thực hiện.

Mô hình bước đầu tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân; phát huy vai trò tự quản của cộng đồng trong phòng ngừa, phát hiện nguy cơ liên quan đến ma túy.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường xác định tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội; phối hợp với Công an phường rà soát, nắm tình hình, kịp thời phát hiện nguy cơ, vụ việc liên quan đến ma túy.

Địa phương cũng tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình “Tổ dân phố không ma túy”, tăng cường kiểm tra, giám sát và định kỳ đánh giá kết quả thực hiện.