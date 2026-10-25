Phường Điện Bàn Đông ra mắt Chi hội Nông dân nghề nghiệp Hoa mai vàng
Sáng 25/10, Hội Nông dân phường Điện Bàn Đông tổ chức ra mắt Chi hội Nông dân nghề nghiệp Hoa mai vàng, nhằm tập hợp các hộ trồng, chăm sóc, tạo dáng và kinh doanh mai vàng, thúc đẩy liên kết sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ.
Chi hội Nông dân nghề nghiệp Hoa mai vàng có 45 hộ, hội viên tham gia, tổng nguồn vốn sản xuất, kinh doanh khoảng 10 tỷ đồng. Trong đó, vốn tự có của các thành viên là 6,8 tỷ đồng, vốn vay dự kiến 3,2 tỷ đồng.
Ông Phạm Dũng, nông dân tổ dân phố Quảng Hậu Đông được giao làm Chi hội trưởng.
Dịp này, Ban tổ chức trao 60 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho con em nông dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/phuong-dien-ban-dong-ra-mat-chi-hoi-nong-dan-nghe-nghiep-hoa-mai-vang-3356401.html