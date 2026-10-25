Phường Điện Bàn Đông ra mắt Chi hội Nông dân nghề nghiệp Hoa mai vàng

Ra mắt Ban Chấp hành Chi hội Nông dân nghề nghiệp Hoa mai vàng phường Điện Bàn Đông. Ảnh: KHÁNH LINH

Chi hội Nông dân nghề nghiệp Hoa mai vàng có 45 hộ, hội viên tham gia, tổng nguồn vốn sản xuất, kinh doanh khoảng 10 tỷ đồng. Trong đó, vốn tự có của các thành viên là 6,8 tỷ đồng, vốn vay dự kiến 3,2 tỷ đồng.

Ông Phạm Dũng, nông dân tổ dân phố Quảng Hậu Đông được giao làm Chi hội trưởng.

Trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Ảnh: KHÁNH LINH

Dịp này, Ban tổ chức trao 60 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho con em nông dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.