Phường Điện Bàn Đông quán triệt các nghị quyết, quy định mới của Đảng

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.H

Các đại biểu được nghe báo cáo viên truyền đạt những nội dung cốt lõi thuộc 3 nhóm chuyên đề về: công tác cán bộ và đạo đức công vụ; vấn đề quản lý đô thị và dân sinh; kỷ luật Đảng.

Cụ thể, quán triệt Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 7/5/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức phường, xã, đặc khu đến năm 2030 và những năm tiếp theo; tăng cường trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ; thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức cách mạng theo Quy định số 144-QĐ/TW và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, hội nghị tập trung triển khai các nội dung về tăng cường lãnh đạo công tác giải phóng mặt bằng các dự án; quản lý quy hoạch, xây dựng và sử dụng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn thành phố; cập nhật Quy định số 212-QĐ/TW quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; quán triệt Chiến lược An ninh quốc gia và Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng, giúp cấp ủy và cán bộ chủ chốt phường Điện Bàn Đông nắm vững các chủ trương mới.

Đây là cơ sở cốt lõi để các chi bộ trực thuộc nhanh chóng triển khai tuyên truyền, cụ thể hóa văn bản vào thực tiễn, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.