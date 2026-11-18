Các trường học trên địa bàn phường Điện Bàn Đông nhận hoa chúc mừng từ Sở Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: VĂN HÙNG - VŨ QUÂN

Năm học 2025 - 2026 là năm học đầu tiên phường Điện Bàn Đông vừa vận hành bộ máy chính quyền mới, vừa chuẩn bị sắp xếp 17 trường công lập thành 8 trường. Trước yêu cầu mới, ngành giáo dục địa phương nỗ lực khắc phục khó khăn, kiện toàn đội ngũ cán bộ giáo viên, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học cho hơn 16.200 học sinh và trẻ mầm non.

Kết quả, 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học; 99,69% học sinh lớp 9 được công nhận hoàn thành chương trình THCS. Địa phương đạt 74 giải tại các kỳ thi cấp thành phố và 53 huy chương thể thao, trong đó có 6 Huy chương Vàng.

Năm học mới 2026 - 2027, ngành giáo dục phường Điện Bàn Đông phát huy cao độ tinh thần “Sáp nhập bộ máy, đồng thuận tấm lòng”, bám sát chủ đề “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đánh giá thực chất; phấn đấu giữ vững và nâng cao tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia, kiến tạo môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện và hạnh phúc.

Ba tập thể được tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc của Chủ tịch UBND thành phố. Ảnh: VĂN HÙNG - VŨ QUÂN

Dịp này, phường Điện Bàn Đông tổ chức khen thưởng cho 31 lượt tập thể và 323 thầy cô giáo có thành tích xuất sắc trong năm học 2025 - 2026. Trong đó, 1 tập thể nhận Cờ thi đua của UBND thành phố; 3 tập thể lao động xuất sắc; 3 chiến sĩ thi đua cấp thành phố và 15 tập thể, cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố.