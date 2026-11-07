Phường Điện Bàn Đông hướng dẫn bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2025 - 2030

Hội nghị hướng dẫn công tác bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: T.Q

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường hướng dẫn ban công tác Mặt trận tổ chức họp dự kiến nhân sự, báo cáo chi ủy chi bộ thống nhất ít nhất một người; sau đó tổ chức cuộc họp tiếp theo để quyết định danh sách chính thức người ứng cử…

Phòng Văn hóa - Xã hội phường hướng dẫn trình tự tổ chức cuộc họp cộng đồng dân cư để bầu tổ trưởng tổ dân phố, gồm: thông báo, triệu tập cuộc họp; công bố các văn bản liên quan; giới thiệu danh sách người ứng cử; thảo luận và lựa chọn hình thức biểu quyết bằng giơ tay hoặc bỏ phiếu kín.

Trường hợp bỏ phiếu kín, cuộc họp thành lập Ban kiểm phiếu từ 3 đến 5 người và có đại diện hộ gia đình chứng kiến việc kiểm phiếu. Người trúng cử phải đạt trên 50% tổng số đại diện hộ gia đình trong tổ dân phố tán thành.

Phường Điện Bàn Đông có 27 tổ dân phố. Theo kế hoạch, từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 29/11/2026, việc tổ chức bầu tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ đồng loạt diễn ra tại nhà văn hóa 27 tổ dân phố.