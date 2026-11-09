Phường Điện Bàn Bắc thử nghiệm tour du lịch trải nghiệm nông nghiệp hữu cơ

Du khách trải nghiệm cày ruộng bằng trâu. Ảnh: KHÁNH LINH

Tham gia chương trình có đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; doanh nghiệp lữ hành, chuyên gia trong lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, phát triển cộng đồng và đoàn khách quốc tế đến từ Na Uy, Thụy Điển.

Đoàn đã tham quan, tìm hiểu quy trình sản xuất và trải nghiệm sản phẩm OCOP bún sợi phở khô Đức Thảo làng Hà Đông; khám phá mô hình trồng nấm bào ngư hữu cơ tại làng Đông Quang, tìm hiểu cách tận dụng mùn cưa, rơm rạ làm giá thể trồng nấm; học nấu ăn với chủ đề “Vào vườn hái nấm - Trải nghiệm vị quê”, du khách tự tay thu hoạch nấm tươi và chế biến món bánh xèo nhân nấm…

Du khách nước ngoài tham gia cấy lúa. Ảnh: KHÁNH LINH

Điểm nhấn của tour là hành trình đưa du khách tiếp cận các giá trị văn hóa bản địa thông qua hoạt động sinh hoạt và sản xuất đặc trưng. Du khách được tìm hiểu nghi lễ truyền thống trong Lễ hội Tịch điền tại đình làng Diệm Sơn; trực tiếp xuống đồng cày ruộng, cấy lúa cùng nông dân. Qua đó, giúp du khách hiểu thêm về tín ngưỡng nông nghiệp và ước vọng mưa thuận gió hòa của cư dân địa phương.

Theo bà Phan Thị Thái Hoa, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Điện Bàn Bắc, tour được xây dựng theo hướng kết nối các giá trị văn hóa truyền thống với hoạt động sản xuất nông nghiệp và trải nghiệm đời sống cộng đồng.

Qua đó, tạo thêm sản phẩm du lịch có bản sắc cho địa phương, khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có và mở rộng cơ hội tham gia phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân.

Du khách tham quan Cơ sở bún khô Đức Thảo. Ảnh: KHÁNH LINH

Đặc biệt, việc tổ chức tour thử nghiệm “Một ngày làm nhà khoa học nông nghiệp hữu cơ” được kỳ vọng mở ra hướng phát triển du lịch cộng đồng gắn với nông nghiệp bền vững tại phường Điện Bàn Bắc.

Thay vì chỉ tham quan cảnh quan, di tích, du khách có cơ hội trực tiếp trải nghiệm các công đoạn sản xuất, tìm hiểu nghề truyền thống, thưởng thức ẩm thực và giao lưu với người dân.

Đây cũng là hướng đi nhằm phát huy giá trị các làng nghề, sản phẩm nông nghiệp và không gian văn hóa nông thôn, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân; từng bước xây dựng thương hiệu du lịch cộng đồng của phường Điện Bàn Bắc.

Du khách trải nghiệm ủ nấm. Ảnh: KHÁNHLINH

Trong khuôn khổ chương trình, UBND phường tổ chức tọa đàm, tham vấn ý kiến chuyên gia, doanh nghiệp lữ hành và du khách nhằm đánh giá chất lượng, tính hấp dẫn, khả năng khai thác thương mại của tour, từ đó lựa chọn sản phẩm du lịch, dịch vụ phù hợp với điều kiện thực tế địa phương thời gian tới.