Phường Điện Bàn Bắc thu ngân sách 9 tháng đạt 86% dự toán năm

Lãnh đạo Đảng ủy phường Điện Bàn Bắc chủ trì hội nghị. Ảnh: T.H

Theo Đảng ủy phường Điện Bàn Bắc, qua 9 tháng năm 2026, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tập trung lãnh đạo, từng bước nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Trên lĩnh vực kinh tế, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 264 tỷ đồng, bằng 86% dự toán năm; riêng nguồn thu ngân sách địa phương đạt hơn 255 tỷ đồng, bằng 89,65% kế hoạch. Tổng chi ngân sách địa phương đạt hơn 128 tỷ đồng, bảo đảm phục vụ kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Lĩnh vực giáo dục được duy trì ổn định với các điểm sáng về triển khai học bạ số và giáo dục STEM. Học sinh trên địa bàn phường đạt 37 giải tại các kỳ thi cấp thành phố. Công tác y tế được quan tâm khi Trạm Y tế phường thực hiện 11.904 lượt khám bệnh, tăng cường hiệu quả phòng, chống dịch và an toàn thực phẩm.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: T.H

Tính đến ngày 15/9, địa phương khai quật 1.877/6.073 mộ liệt sĩ, thu 1.190 mẫu sinh phẩm, số hóa 1.247 mộ tại 2 nghĩa trang trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Về nhiệm vụ quý IV, Đảng ủy phường yêu cầu tập trung rà soát các chỉ tiêu còn đạt thấp, nhiệm vụ chậm tiến độ; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm.

Phường tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ công, an sinh xã hội; tăng cường phòng, chống tội phạm, phấn đấu đến cuối năm 2026 có ít nhất 35% tổ dân phố không có ma túy, góp phần hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 - 2030.