Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của các dự án đối với phát triển kinh tế - xã hội, phường Đào Viên chủ động phối hợp với các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về giải phóng mặt bằng. Đặc biệt, địa phương chú trọng tổ chức các hội nghị lấy ý kiến, đối thoại trực tiếp để người dân được thông tin đầy đủ về chủ trương, quy mô dự án, chính sách bồi thường, hỗ trợ và những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Cán bộ tổ dân phố Cựu Tự (bên trái) nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của gia đình ông Nguyễn Bá Đạo về công tác giải phóng mặt bằng dự án Cảng cạn Châu Phong.

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đào Viên cho biết: Địa phương đã làm việc với nhà đầu tư thực hiện 2 dự án trên để trao đổi, thống nhất giải pháp triển khai công tác giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Phường đặc biệt chú trọng tuyên truyền, vận động người dân thông qua các cuộc họp tại tổ dân phố, hội nghị ở phường và đối thoại trực tiếp với các hộ có đất thu hồi. Qua đó, phần lớn người dân hiểu rõ chủ trương, đồng thuận và phối hợp bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn liên quan đến hồ sơ đất đai, nguồn gốc sử dụng đất, diện tích chênh lệch và những kiến nghị về chính sách hỗ trợ. Địa phương đang xin ý kiến các sở, ngành, cơ quan có thẩm quyền để tháo gỡ, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân và đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

Qua công tác tuyên truyền đối thoại, tạo sự đồng thuận của Nhân dân, đến nay, tại dự án Cảng cạn Châu Phong (quy mô 99,26 ha, riêng phần diện tích thuộc phường Đào Viên khoảng 60,65 ha), địa phương bồi thường được 23,41 ha, đạt 38,6%. Đối với dự án Khu công nghiệp Quế Võ III - Phân khu 2, tổng diện tích thu hồi trên địa bàn phường khoảng 150 ha, đã bàn giao được 111,4/150 ha; nhà đầu tư thực hiện chi trả tiền tạm ứng và triển khai san lấp trên diện tích đã được bàn giao mặt bằng.

Thực tế triển khai cho thấy, bên cạnh sự đồng thuận của đông đảo người dân, công tác thu hồi đất tại một số khu vực vẫn còn những vấn đề cần tập trung giải quyết. Đối với Khu công nghiệp Quế Võ III – Phân khu 2, tại khu dân cư Phù Lang (tổ dân phố Phù Lương), việc hoàn thiện hồ sơ dồn điền đổi thửa còn gặp khó khăn. Trong tổng số 314 hộ thuộc diện cần phối hợp xác nhận hồ sơ, hiện có 276 hộ đã thực hiện, còn 35 hộ chưa phối hợp do có ý kiến về việc công nhận, phân chia diện tích đất còn thừa. Bên cạnh đó, việc xác minh nguồn gốc đất của một số hộ, giải quyết kiến nghị tồn tại qua nhiều thời kỳ và thiếu quỹ đất tại nghĩa trang tập trung để di chuyển mộ cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Với quy mô gần 100 ha theo quy hoạch, Cảng cạn Châu Phong được định hướng trở thành đầu mối xuất nhập khẩu, lưu trữ và phân phối hàng hóa cho các khu công nghiệp trong thành phố và khu vực lân cận, công suất dự kiến từ 10-12 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Trong khi đó, Khu công nghiệp Quế Võ III - Phân khu 2 có quy mô 208,54 ha, tổng vốn đầu tư gần 2.800 tỷ đồng, định hướng phát triển đa ngành, thu hút nhiều lĩnh vực sản xuất công nghiệp.

Tại dự án Cảng cạn Châu Phong, vướng mắc chủ yếu liên quan đến việc xác định chủ sử dụng đất hợp pháp đối với những thửa đất có người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã qua đời; một số hộ chưa có thông tin đầy đủ trên hồ sơ địa chính và việc xác minh diện tích đất công ích đã hết thời hạn hợp đồng. Địa phương đang phối hợp với đơn vị tư vấn và các tổ dân phố rà soát từng trường hợp, hoàn thiện hồ sơ để lập phương án bồi thường các đợt tiếp theo.

Không chỉ tập trung giải quyết hồ sơ, chính quyền phường còn chú trọng lắng nghe những kiến nghị xuất phát từ thực tiễn sản xuất, sinh hoạt của người dân. Ông Trần Danh Dậy, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Cựu Tự thông tin, địa bàn có khoảng 20 ha đất thuộc dự án Cảng cạn Châu Phong. Đến nay, nhiều phần việc kiểm đếm, chi trả bồi thường và hỗ trợ di chuyển mộ đã được triển khai. Người dân cơ bản đồng thuận, mong muốn dự án sớm thực hiện để tạo diện mạo mới cho địa phương.

Tại tổ dân phố Phù Lương, ông Trần Văn Mật cho biết, gia đình có hơn 1.000 m² đất thuộc dự án Khu công nghiệp Quế Võ III - Phân khu 2 đã đồng thuận nhận tiền bồi thường. Theo ông, việc triển khai các dự án phát triển kinh tế là chủ trương chung, người dân cần có trách nhiệm phối hợp thực hiện. Tuy nhiên, ông và người dân địa phương mong muốn chủ đầu tư và chính quyền phường quan tâm hỗ trợ cải tạo đường giao thông, tu bổ các công trình tôn giáo để tạo diện mạo mới cho khu dân cư.

Trên cơ sở kiến nghị của người dân, lãnh đạo phường Đào Viên thường xuyên họp với chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và các cơ quan chuyên môn nhằm nhanh chóng tháo gỡ vướng mắc. Trong đó, yêu cầu các bộ phận liên quan phối hợp chặt chẽ với tổ dân phố rà soát từng trường hợp, xác định rõ nguyên nhân, hướng xử lý; những nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền phải giải quyết kịp thời, vấn đề vượt thẩm quyền cần tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy vai trò của cấp ủy, tổ dân phố, các tổ chức đoàn thể trong tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận, thống nhất từ cơ sở để sớm hoàn thành việc bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư…

Với phương châm công khai, minh bạch, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, đồng thời tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn trong quá trình thực hiện, phường Đào Viên đang nỗ lực tạo quỹ đất sạch cho nhà đầu tư. Đây không chỉ là yêu cầu trước mắt nhằm bảo đảm tiến độ các dự án đang triển khai mà còn là bước chuẩn bị quan trọng, tạo nền tảng để địa phương khai thác tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới.