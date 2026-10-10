Phường Đạo Thạnh ra mắt nhiều mô hình chuyển đổi số thiết thực

Chuyển đổi số ngày càng trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng chính quyền hiện đại, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ, xây dựng nền tảng hay đầu tư thiết bị hiện đại, chuyển đổi số còn hướng đến mục tiêu đưa dữ liệu, công nghệ và các tiện ích số đến gần hơn với đời sống hằng ngày của người dân.

Các mô hình chuyển đổi số ra mắt tại Ngày hội.

Tại Ngày hội, UBND phường Đạo Thạnh ra mắt các mô hình: “Chợ thanh toán không dùng tiền mặt”, “Tuyến đường hạn chế dùng tiền mặt” và “Địa chỉ số phường Đạo Thạnh”; đồng thời, phát động xây dựng “Khu phố số”. Các mô hình hướng đến cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số bằng những hoạt động gần gũi, dễ tiếp cận, thuận tiện sử dụng, góp phần thay đổi thói quen trong giao dịch, thanh toán và tiếp cận các dịch vụ số.

Các đơn vị tham gia Ngày hội hỗ trợ người dân sử dụng các tiện ích số.

Ngày hội là dịp kết nối chính quyền, doanh nghiệp, các đoàn thể và người dân trong triển khai các hoạt động chuyển đổi số tại địa phương. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức, khuyến khích người dân chủ động tiếp cận, ứng dụng công nghệ số, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ cộng đồng.