Phường Đạo Thạnh phát động 'Tết Quân - Dân' năm 2027

“Tết Quân - Dân” là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là mô hình dân vận tổng hợp với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực; qua đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, huy động các nguồn lực trong cộng đồng thực hiện các công trình, phần việc an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân trên địa bàn. Thời gian qua, hoạt động “Tết Quân - Dân” nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; sự phối hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang và sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân.

Đại tá Cao Văn Thảo, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hòa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt trên địa bàn phường.

Phát biểu tại lễ phát động, Đại tá Cao Văn Thảo, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của Ban Tổ chức “Tết Quân - Dân” phường Đạo Thạnh.

Ban Tổ chức Tết Quân - Dân phường Đạo Thạnh tiếp nhận bảng tượng trưng tài trợ các công trình, phần việc đồng hành cùng chương trình.

Đồng chí Cao Văn Thảo đề nghị, Ban Tổ chức “Tết Quân - Dân” tiếp tục xác định Nhân dân là trung tâm, triển khai các hoạt động thiết thực, hiệu quả; tập trung làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn và phấn đấu hoàn thành các công trình, phần việc đã đề ra. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những nội dung liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng; qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Nhân dân trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Tại lễ phát động, Ban Tổ chức “Tết Quân - Dân” phường tiếp nhận bảng tượng trưng đăng ký ủng hộ, tài trợ các công trình, phần việc từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn, với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng.

Dịp này, Ban Tổ chức “Tết Quân - Dân” phường trao tặng 20 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo và học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn phường. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng.

Ngay sau lễ phát động, Ban Tổ chức “Tết Quân - Dân” tổ chức khởi công xây dựng “Nhà cho người có công với cách mạng” tặng ông Lê Xuân Thu, người có công với cách mạng tại khu phố Long Hòa B; đồng thời ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, trồng hoa trên tuyến đường khu căn cứ Hóc Đùn.