Phường Đạo Thạnh: Công bố các Quyết định thành lập, kiện toàn tổ chức đảng

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Đạo Thạnh công bố các Quyết định sắp xếp, kiện toàn 7 Đảng bộ và 9 Chi bộ cơ sở trực thuộc.

Lãnh đạo phường Đạo Thạnh trao Quyết định thành lập Đảng bộ Y tế phường Đạo Thạnh và Đảng bộ Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy phường công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Y tế phường Đạo Thạnh và Đảng bộ Trường THPT Trần Hưng Đạo. Đồng thời, thành lập các Chi bộ cơ sở gồm: Chi bộ Cơ quan Đảng ủy phường Đạo Thạnh; Chi bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đạo Thạnh; Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND phường Đạo Thạnh; Chi bộ Phòng Văn hóa - Xã hội; Chi bộ Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Chi bộ Phòng Khoa học, Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường; Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công; Chi bộ Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Đạo Thạnh.