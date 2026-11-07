Phương danh và các chức danh Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ 2026-2031

Theo phóng viên TTXVN tại London, ngày 6/11, Công đoàn Đường sắt, Hàng hải và Giao thông Anh (RMT) thông báo các lái tàu điện ngầm London thuộc công đoàn này dự kiến đình công 8 đợt, mỗi đợt kéo dài 24 giờ, bắt đầu từ ngày 26/11. Hai đợt diễn ra vào ngày 17 và 19/12 có thể ảnh hưởng đến việc đi lại và hoạt động kinh doanh trong những ngày cận Lễ Giáng sinh.