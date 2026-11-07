Phương danh và các chức danh Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ 2026-2031
Sáng nay, 7-11, ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, đã suy cử Hội đồng Trị sự GHPGVN khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 275 thành viên, trong đó 235 ủy viên chính thức và 40 ủy viên dự khuyết.
Đại hội suy cử 275 thành viên Hội đồng Trị sự, khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó Ban Thường trực gồm 61 vị.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương.
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương, Trưởng ban Ban Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử Trung ương.
Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương.
Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự.
Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương; Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.
Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Ban Văn hóa – Nghi lễ Phật giáo Trung ương.
Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế tài chính và Từ thiện xã hội Trung ương.
Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Ban Pháp chế - Kiểm soát Trung ương.
Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Tăng sự Trung ương.
Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Tăng sự Trung ương, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại TP.Cần Thơ.
Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Tăng sự Trung ương.
Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử Trung ương.
Hòa thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kiểm soát - Pháp chế Trung ương.
Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.
Hòa thượng Thích Huệ Phước, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử Trung ương.
Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Văn hóa – Nghi lễ Phật giáo Trung ương.
Hòa thượng Thích Minh Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu Phật học VN.
Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng Trị sự tại TP.HCM;
Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Tổng Thư ký, Trưởng ban Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương; Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Phó Tổng Thư ký - Đặc trách Tổ chức hành chính, Báo chí, Truyền thông và Chuyển đổi số Phật giáo.
Cùng chư tôn đức ủy viên thường trực và 40 ủy viên dự khuyết.
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/phuong-danh-va-cac-chuc-danh-ban-thuong-truc-hoi-dong-tri-su-ghpgvn-nhiem-ky-2026-2031-post81545.html