Trước diễn biến giảm giá của một số mặt hàng xăng, dầu, Sở Xây dựng Hà Nội đã yêu cầu các doanh nghiệp vận tải bằng ô-tô rà soát chi phí, xem xét điều chỉnh giá cước phù hợp. Tuy nhiên, đến nay, các doanh nghiệp vẫn chưa có kế hoạch giảm giá cụ thể, trong khi yêu cầu bảo đảm quyền lợi hành khách, minh bạch giá cước được đặt ra.