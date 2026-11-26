Phường Đại Mỗ tổng kết công tác quân sự quốc phòng
Năm 2026, phường Đại Mỗ hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được giao. Công tác giáo dục quốc phòng, an ninh được triển khai nghiêm túc, đúng đối tượng; lực lượng dân quân tự vệ được củng cố về số lượng và chất lượng; công tác huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu thực hiện đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn..
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phuong-dai-mo-tong-ket-cong-tac-quan-su-quoc-phong-246261126204328642.htm