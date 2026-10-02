Phường Đại Mỗ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026

Học sinh Trường Tiểu học Đại Mỗ biểu diễn văn nghệ chào mừng. Ảnh: Lê Hùng

Phát biểu khai mạc, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Đại Mỗ Phạm Văn Khang nhấn mạnh, học tập suốt đời cần gắn với nhu cầu thực tế của người dân, được triển khai đồng bộ trong nhà trường, gia đình, cơ quan, đơn vị và cộng đồng. Đối với các cơ sở giáo dục, phường chú trọng phát huy năng lực tự học, văn hóa đọc, khai thác thư viện và học liệu số, đồng thời trang bị cho học sinh kỹ năng nhận diện thông tin chưa được kiểm chứng cùng văn hóa ứng xử trên môi trường mạng.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, việc học tập gắn với vị trí việc làm, nâng cao năng lực nghề nghiệp, năng lực số và khả năng thích ứng với yêu cầu mới. Người dân được khuyến khích học và thực hành những kỹ năng thiết thực như sử dụng VNEID, ihanoi, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, khai thác các nguồn học liệu số.

Thời gian tới, phường Đại Mỗ tiếp tục củng cố, phát huy các mô hình “ Phòng học số”, “ Thư viện số thanh niên”, “ Bình dân học vụ số lưu động “, qua đó tạo thêm cơ hội tiếp cận công nghệ cho người cao tuổi, người khuyết tật, người lao động và những người còn hạn chế về kỹ năng số.

Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Đại Mỗ Phạm Văn Khang phát biểu tại chương trình. Ảnh: Lê Hùng

Theo kế hoạch, “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” diễn ra từ ngày 1-10 đến 7-10 với nhiều hoạt động thiết thực. Các cơ sở giáo dục, trung tâm học tập cộng đồng tổ chức các lớp học miễn phí, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng sống, dạy nghề và cập nhật kiến thức bằng hình thức trực tuyến.

Các đơn vị cũng tổ chức hội thảo, tọa đàm về sức khỏe, pháp luật, môi trường, khuyến học, khuyến đọc và xây dựng xã hội học tập; triển lãm, trưng bày sách, tư liệu tại thư viện, nhà văn hóa. Các trường học phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, thu gom và tặng sách, góp phần lan tỏa văn hóa đọc.

Thông qua các hoạt động, phường Đại Mỗ hướng tới thúc đẩy học tập thường xuyên, học tập suốt đời, nâng cao kỹ năng số và khả năng làm chủ công nghệ, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, hiện đại và phát triển.