Phường Đại Mỗ ngăn tái lấn chiếm hàng nghìn m2 đất

Lực lượng cưỡng chế thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường. Ảnh: Thái Trọng.

Ra quân xử lý, ngăn chặn vi phạm từ hiện trường

Theo phản ánh của người dân, gần 6.000m² đất công, đất nông nghiệp tại khu vực giáp nghĩa trang Dương Nội và dự án FLC, thuộc phường Đại Mỗ, đã bị san lấp bằng đất đá, phế thải xây dựng. Sau đó, hàng rào tôn, khung cột sắt và mái che được dựng lên, từng bước hình thành mặt bằng phục vụ đỗ xe ô tô.

Lực lượng chức năng đọc Thông báo cưỡng chế. Ảnh: Thái Trọng.

Qua kiểm tra đầu năm 2026, cơ quan chức năng phát hiện việc tự ý san lấp, dựng hàng rào trên diện tích gần 5.775m². Khu đất gồm một phần đất công và một phần đất nông nghiệp đã giao cho các hộ dân. Ngày 6/2/2026, Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ ban hành Quyết định số 513/QĐ-KPHQ, buộc khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Tuy nhiên, dù địa phương đã nhiều lần tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế, khắc phục hậu quả, tình trạng vi phạm vẫn tiếp tục phát sinh. Các đợt kiểm tra sau đó ghi nhận việc dựng hàng rào, khung cột sắt và lắp mái che phục vụ đỗ xe ô tô. Trước tình trạng trên, phường Đại Mỗ tiếp tục tổ chức ra quân xử lý, tập trung chấm dứt việc sử dụng mặt bằng không đúng quy định và ngăn phương tiện tiếp tục ra vào khu đất. Tại hiện trường, lực lượng chức năng triển khai biện pháp đào hào nhằm tạo rào cản vật lý, hạn chế phương tiện tiếp cận, ngăn việc tiếp tục sử dụng khu đất làm nơi trông giữ xe.

Đại diện Phòng Hạ tầng, Xây dựng và Môi trường phường Đại Mỗ khẳng định địa phương sẽ xử lý quyết liệt, không để tình trạng vi phạm kéo dài. “Hôm nay chúng tôi cũng sẽ đào hào để ngăn chặn không cho xe ra vào, chống tái lấn chiếm”, đại diện đơn vị cho biết.

Lãnh đạo Phòng Hạ tầng, Nông nghiệp và Môi trường cùng Công an phường Đại Mỗ trực tiếp giám sát hoạt động cưỡng chế. Ảnh: Thái Trọng.

Các vi phạm được xử lý triệt để tại lần cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả lần này. Ảnh: Thái Trọng.

Việc đào hào nhằm kiểm soát lối ra vào, ngăn phương tiện tiếp tục tiếp cận khu đất sau khi lực lượng chức năng xử lý. Đây là biện pháp trực tiếp để hạn chế nguy cơ tái diễn vi phạm, nhất là trong bối cảnh khu vực đã nhiều lần được kiểm tra, xử lý nhưng vẫn phát sinh hoạt động dựng công trình, tổ chức mặt bằng đỗ xe.

Bàn giao Công an quản lý, không để vi phạm tái diễn

Theo đại diện Phòng Hạ tầng, Xây dựng và Môi trường phường Đại Mỗ, sau khi triển khai các biện pháp xử lý, địa phương sẽ bàn giao khu vực cho lực lượng Công an tiếp nhận, quản lý. Mục tiêu là duy trì kết quả giải tỏa, kịp thời phát hiện dấu hiệu tái lấn chiếm và không để vi phạm tiếp tục phát sinh.

Đây là bước quan trọng bởi thực tế tại khu đất cho thấy, nếu chỉ xử lý theo từng đợt mà thiếu cơ chế kiểm soát thường xuyên, vi phạm vẫn có thể quay trở lại. Việc bàn giao quản lý cần gắn với trách nhiệm cụ thể của các lực lượng, bảo đảm khu đất được theo dõi chặt chẽ, các dấu hiệu tái vi phạm được phát hiện và xử lý kịp thời.

Cùng với việc kiểm soát phương tiện ra vào, cơ quan chuyên môn cần tiếp tục rà soát hồ sơ đất đai, xác định rõ hiện trạng, nguồn gốc sử dụng và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Việc làm rõ trách nhiệm không chỉ phục vụ xử lý vụ việc trước mắt mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, ngăn tình trạng lợi dụng những khu đất chưa được đưa vào sử dụng để tổ chức hoạt động trái quy định.

Theo thông tin đã được phản ánh, khu đất có định hướng quy hoạch xây dựng nhà ở xã hội. Địa phương cần tiếp tục phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để triển khai các bước tiếp theo theo quy hoạch, đồng thời bảo đảm quản lý chặt chẽ mặt bằng trong thời gian chưa thực hiện dự án.

Người dân mong có phương án đỗ xe phù hợp

Bên cạnh yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm, tình trạng thiếu chỗ đỗ xe tại khu dân cư cũng là vấn đề được người dân quan tâm. Mật độ dân cư đông, số lượng phương tiện cá nhân tăng trong khi các điểm đỗ xe còn hạn chế khiến áp lực về không gian đỗ xe ngày càng lớn.

Ông Nguyễn Quốc Tưởng, Tổ trưởng TDP số 2, phường Đại Mỗ cho biết, bản thân không đồng tình với những hành vi vi phạm đang diễn ra. Tuy nhiên, ông cũng mong muốn chính quyền có phương án giải quyết nhu cầu đỗ xe thực tế của người dân, tránh tình trạng phương tiện phải đỗ tại những vị trí không phù hợp, thậm chí ảnh hưởng đến đường đi của xe phòng cháy, chữa cháy.

Ý kiến từ cơ sở cho thấy, bên cạnh xử lý vi phạm, cần có giải pháp đáp ứng nhu cầu đỗ xe của người dân, hạn chế tình trạng đỗ xe tùy tiện gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến sinh hoạt và an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Việc sử dụng tạm thời đất công chưa triển khai dự án làm bãi đỗ xe cần được cơ quan có thẩm quyền xem xét, bảo đảm phù hợp quy hoạch, điều kiện hạ tầng và các quy định pháp luật.

Cùng với xử lý dứt điểm vi phạm trên khu đất gần 6.000m², phường Đại Mỗ cần tăng cường quản lý sau giải tỏa, ngăn tái lấn chiếm, đồng thời nghiên cứu phương án đỗ xe phù hợp, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân. Chỉ khi xử lý nghiêm vi phạm gắn với quản lý lâu dài, trật tự tại khu vực mới được duy trì bền vững.