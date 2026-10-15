Phường Đại Mỗ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lực lượng vũ trang Thủ đô với truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”; tri ân những đóng góp, hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ. Ảnh: Trang Linh

Theo báo cáo tại buổi lễ, thời gian qua, Ban Chỉ huy quân sự phường Đại Mỗ đã tổ chức 12 đợt trực sẵn sàng chiến đấu; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ với 25/25 công dân. Lực lượng vũ trang phường huy động 289 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an và các lực lượng chức năng tham gia chữa cháy 11 vụ hỏa hoạn; đồng thời quan tâm thực hiện chính sách hậu phương quân đội, thăm hỏi 256 lượt gia đình chính sách và tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc cho 452 lượt đối tượng chính sách.

Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Trang Linh

Thượng tá Khúc Văn Ngọc - Chính trị viên Phó ban Chỉ huy quân sự phường Đại Mỗ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trang Linh

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ cho biết: Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Thủ đô là dịp để ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, đồng thời tri ân những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước; qua đó khơi dậy niềm tự hào, ý chí, trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Phó Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trang Linh

Trong giai đoạn mới, yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và bảo đảm an toàn cho Thủ đô đặt ra ngày càng cao. Vì vậy, lãnh đạo phường đề nghị lực lượng vũ trang phường tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, củng cố khu vực phòng thủ vững chắc ngay từ cơ sở. Xây dựng lực lượng vũ trang phường có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục chính trị, tư tưởng và pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với Công an và các lực lượng chức năng trong bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống thiên tai; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Nhân dịp này, UBND phường Đại Mỗ tặng Giấy khen cho 34 tập thể và 6 cá nhân vì đã có thành tích trong tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Thủ đô.