Phường Đại Mỗ kiên quyết xử lý các công trình vi phạm

Gần 400 công trình, cơ sở thuộc diện rà soát, xử lý

Thực hiện Kết luận số 114-KL/TU ngày 26-8-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Kế hoạch số 363/KH-UBND ngày 24-9-2026 của UBND thành phố và Kế hoạch số 477/KH-CAHN-PC07 ngày 24-9-2026 của Công an thành phố, Đảng ủy, UBND phường Đại Mỗ xác định việc rà soát, xử lý các công trình vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thường xuyên, liên tục và có lộ trình cụ thể.

Theo thống kê, trên địa bàn phường Đại Mỗ có 386 công trình, cơ sở thuộc danh mục theo dõi, rà soát, xử lý. Tính đến ngày 5-11-2026, UBND phường, Công an phường phối hợp với Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4 (Công an thành phố Hà Nội) đã kiểm tra, rà soát 53 trường hợp; xử lý dứt điểm 25 trường hợp, đạt 6,48% tổng số trong danh mục.

Phường Đại Mỗ xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy. Ảnh: HL

Đối với 361 trường hợp còn lại, các lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, phân loại, hoàn thiện hồ sơ và triển khai các biện pháp xử lý theo lộ trình, trong đó đã thiết lập hồ sơ đối với 28 trường hợp; đồng thời đã ban hành 16 quyết định áp dụng biện pháp dừng cung cấp dịch vụ điện đối với 16 cơ sở vi phạm về trật tự xây dựng, không đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

Các biện pháp được triển khai bao gồm lập hồ sơ xử lý vi phạm, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định, kết hợp tuyên truyền, vận động chủ công trình, chủ cơ sở tự giác tháo dỡ các hạng mục vi phạm; đồng thời, tăng cường kiểm tra sau xử lý, ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm, tái xây dựng hoặc tiếp tục hoạt động khi chưa bảo đảm điều kiện theo quy định.

Xử lý vi phạm gắn với bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy

Song song với công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, việc kiểm soát nguy cơ cháy, nổ tại các công trình, nhà xưởng, kho bãi được xác định là nhiệm vụ cấp thiết.

Lực lượng liên ngành tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ các công trình vi phạm. Ảnh: HL

Theo Trung tá Vũ Hồng Linh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, phòng đã phối hợp với chính quyền địa phương, Công an phường trong công tác hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá điều kiện an toàn PCCC theo phân cấp quản lý. Trọng tâm là rà soát việc trang bị phương tiện, hệ thống PCCC, hệ thống điện; xác định các nguy cơ cháy, nổ và tình trạng chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động tại các cơ sở.

Đối với các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, vi phạm nghiêm trọng hoặc đã bị đình chỉ nhưng vẫn hoạt động, các lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền, kiên quyết không để các vi phạm tiếp tục gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của người dân.

Cùng với đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đơn vị cung cấp điện, nước để rà soát, đề xuất áp dụng biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với các trường hợp thuộc diện áp dụng theo Nghị quyết số 20/2026/NQ-HĐND năm 2026 của HĐND thành phố, bảo đảm đúng đối tượng, thẩm quyền, trình tự, thủ tục.

Công tác tuyên truyền, vận động cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chủ sử dụng đất, chủ công trình, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh và người lao động trong việc chấp hành pháp luật; chủ động khắc phục vi phạm, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC và phối hợp với cơ quan chức năng.

Xác định khối lượng công việc còn lớn, nhiều công trình tồn tại qua nhiều thời kỳ, hồ sơ pháp lý phức tạp, liên quan đồng thời đến nhiều lĩnh vực quản lý, UBND phường Đại Mỗ tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung hoàn thiện hồ sơ, phân loại các nhóm vi phạm, xác định trách nhiệm và xây dựng lộ trình xử lý cụ thể theo từng tháng, từng quý.

Việc triển khai được thực hiện theo nguyên tắc: “Rõ cơ sở, rõ vi phạm, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ biện pháp, rõ kết quả”, gắn trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ được phân công với tiến độ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng chức năng và sự đồng thuận của nhân dân, phường Đại Mỗ quyết tâm từng bước giải quyết dứt điểm các tồn tại, vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy chữa cháy; góp phần lập lại kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, xây dựng địa bàn ngày càng an toàn, văn minh và phát triển bền vững.