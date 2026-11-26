Chiều 26-11, UBND phường Đại Mỗ tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2026, triển khai nhiệm vụ năm 2027.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Kiên

Năm 2026, trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, địa bàn rộng, đô thị hóa nhanh, dân cư biến động lớn, phường Đại Mỗ đã chủ động triển khai các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Ban Chỉ huy quân sự phường phát huy vai trò tham mưu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định địa bàn.

Công tác tuyển quân hoàn thành 100% chỉ tiêu, với 25 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 4 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Trong số thanh niên nhập ngũ vào quân đội, 56% có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học; 23 thanh niên viết đơn tình nguyện. Địa phương tổ chức gặp mặt, động viên, tặng quà công dân nhập ngũ với tổng trị giá hơn 170 triệu đồng.

Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Hoàng Kiên

Phường tổ chức huấn luyện cho 84 dân quân cơ động, 316 dân quân tại chỗ; bàn giao 43 quân nhân dự bị tham gia huấn luyện, đạt 100% chỉ tiêu. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh được triển khai cho 150 cán bộ, đảng viên và 305 học sinh, sinh viên.

Lực lượng vũ trang phường phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn 25 sự kiện quan trọng; huy động hơn 456 lượt cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ tham gia chữa cháy 7 vụ hỏa hoạn. Phường tập huấn kỹ năng phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho 186 cán bộ, đoàn viên, thanh niên; chủ động hiệp đồng với 5 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn.

Thượng tá Khúc Văn Ngọc - Chính trị viên Phó ban Chỉ huy quân sự phường Đại Mỗ tại hội nghị Ảnh: Hoàng Kiên

Công tác chính sách hậu phương quân đội được quan tâm. Phường chi trả trợ cấp an điều dưỡng cho 553 cán bộ quân đội nghỉ hưu mắc bệnh hiểm nghèo với kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng; phối hợp khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc cho 399 đối tượng chính sách. Ban Chỉ huy quân sự phường được Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tặng 2 Bằng khen về thành tích bảo đảm an toàn cuộc bầu cử và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô.

Phó Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hoàng Kiên

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ Nguyễn Chí Dũng ghi nhận những kết quả đạt được; đồng thời đề nghị khắc phục hạn chế trong quản lý lực lượng, nguồn tuyển quân và phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại một số cơ sở.

Về nhiệm vụ năm 2027, đồng chí Nguyễn Chí Dũng yêu cầu quản lý chặt nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn 26 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự. Các lực lượng tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, chủ động phương án phòng, chống thiên tai, cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn; lấy việc bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của nhân dân làm thước đo hiệu quả hoạt động.

Tại hội nghị, UBND phường Đại Mỗ trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2026.