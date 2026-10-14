Phường Đại Mỗ: Gặp mặt các thanh niên, phụ nữ tiêu biểu

Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tặng hoa chúc mừng. Ảnh: PV

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 96 năm cống hiến của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, cùng tự hào về truyền thống "Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang" trong chiến đấu, và "Năng động - Sáng tạo - Trung hậu - Dảm đang" trong thời kỳ đổi mới.

Đồng thời, các đại biểu cũng cùng nhìn lại hành trình 70 năm cống hiến và trưởng thành của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Lực lượng thanh niên hôm nay tiếp tục phát huy tinh thần "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên", tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, xung kích tình nguyện vì cộng đồng, khẳng định bản lĩnh và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ…

Đồng chí Đỗ Xuân Bình - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND phường trao khen thưởng cho các đồng chí cán bộ Đoàn phường. Ảnh: PV

Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Đại Mỗ đã được Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố tặng Bằng khen; đồng chí Phạm Thị Thu Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường Đại Mỗ được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vì có thành tích trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội; đồng chí Bùi Phương Anh - Phó Bí thư Đoàn phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Đại Mỗ được trao tặng Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026 và Gia đình đồng chí Đinh Thị Huyền - Phó Bí thư Đoàn phường, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Đại Mỗ được tuyên dương danh hiệu “Gia đình trẻ Thủ đô tiêu biểu” năm 2026.

Lãnh đạo phường trao tặng quà cho hội viên phụ nữ khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: PV

Đồng thời, Hội Liên hiệp phụ nữ phường đã tặng 28 suất quà cho hội viên phụ nữ khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng.

Ngay sau phần lễ, chương trình giao lưu văn nghệ "Giai điệu tháng 10" – Đong đầy cảm xúc đã được diễn ra với 16 tiết mục tham gia. Các tiết mục ca - múa - nhạc đặc sắc được chuẩn bị công phu do chính các đoàn viên, thanh niên và hội viên phụ nữ phường biểu diễn.

Hình ảnh tiết mục văn nghệ tại chương trình. Ảnh: PV

Chương trình không chỉ mang lại không khí vui tươi, phấn khởi mà còn là dịp để cán bộ, hội viên hai đoàn thể tăng cường giao lưu, gắn kết, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tại địa phương.