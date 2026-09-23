Phường Đại Mỗ: Đưa di sản gần hơn với thế hệ trẻ

Trong không gian cổ kính của Đình Trung Văn, chương trình “Chạm vào di sản - Khám phá Đại Mỗ” đưa người xem đến với những câu chuyện lịch sử, kiến trúc và đời sống văn hóa gắn bó với nhiều thế hệ người dân địa phương. Không chỉ giới thiệu di tích qua lời thuyết minh, chương trình kết hợp tham quan, tìm hiểu hiện vật, giao lưu với những người trực tiếp gìn giữ đình và hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh.

Phó Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại chương trình. Ảnh: PV

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, ý nghĩa của việc đưa lịch sử địa phương đến gần hơn với học sinh thông qua trải nghiệm thực tế. Ngay dưới mái đình, các em có thể tận mắt quan sát những nét chạm kiến trúc, tìm hiểu hiện vật và lắng nghe câu chuyện từ các bậc cao niên. Những hình ảnh, tư liệu ghi lại từ chương trình còn có thể được các trường học tiếp tục khai thác trong hoạt động giáo dục lịch sử, văn hóa địa phương.

Ông Đào Đăng Hơn, Trưởng ban Khánh tiết Đình Trung Văn giới thiệu chi tiết kiến trúc và hiện vật của đình. Ảnh: PV

Các câu chuyện về Đình Trung Văn được truyền tải qua phần giao lưu với ông Đào Đăng Hơn, Trưởng Ban Quản lý di tích, cùng những người trực tiếp thực hành nghi lễ truyền thống. Từ việc trông coi, bảo vệ hiện vật đến duy trì các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, công tác gìn giữ di tích gắn liền với trách nhiệm của cộng đồng. Bởi bảo tồn di sản không chỉ là giữ lại một công trình kiến trúc, mà còn là gìn giữ những câu chuyện, phong tục và ký ức được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Đặc biệt, sự tham gia của các học sinh mang đến một góc nhìn gần gũi về hoạt động giáo dục truyền thống. Qua việc trực tiếp quan sát không gian đình, tìm hiểu hiện vật và lắng nghe những người am hiểu di tích chia sẻ, các em có thêm cơ hội kết nối kiến thức lịch sử với những địa danh, giá trị văn hóa ngay tại nơi mình sinh sống. Mỗi câu chuyện được khám phá trong buổi trải nghiệm có thể trở thành điều đáng nhớ để các em chia sẻ với gia đình, bạn bè, từ đó nuôi dưỡng sự quan tâm và ý thức gìn giữ di sản quê hương.

Học sinh chăm chú nghe giới thiệu, quan sát kiến trúc, hiện vật trong buổi trải nghiệm. Ảnh: PV

Bên cạnh hoạt động giới thiệu di sản trực tiếp, phường Đại Mỗ đang triển khai xây dựng Bản đồ số di tích nhằm tập hợp thông tin, hình ảnh và vị trí các địa chỉ văn hóa trên địa bàn trên một nền tảng thuận tiện cho việc tra cứu. Theo định hướng, bản đồ sẽ hỗ trợ người dân tìm hiểu lịch sử, kiến trúc, tín ngưỡng của từng di tích và lựa chọn hành trình tham quan.

Để những giá trị văn hóa tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa, UBND phường Đại Mỗ đề nghị các cơ quan chuyên môn, Ban Quản lý di tích và tổ dân phố phối hợp bảo vệ cảnh quan, kiến trúc, hiện vật và tư liệu; các bậc cao niên tiếp tục trao truyền ký ức, đồng thời khuyến khích nhà trường duy trì hoạt động trải nghiệm cho học sinh. Từ những câu chuyện được kể ngay dưới mái đình đến các phương thức giới thiệu di sản trên môi trường số, chương trình góp phần kết nối các thế hệ trong hành trình tìm hiểu, trân trọng và gìn giữ những giá trị văn hóa địa phương.