Phường Đại Mỗ đồng loạt khởi công các công trình trọng điểm dịp 10-10

Điểm nhấn nổi bật trong đợt khởi công lần này là dự án xây dựng công viên kết hợp chỉnh trang nghĩa trang Trung Văn với quy mô 5,5ha. Đây là công trình kết nối trực tiếp, hoàn thiện đồng bộ cùng Dự án khẩn cấp xây dựng hồ điều hòa Đồng Bông 2 (diện tích mặt nước khoảng 12ha) do Thành phố đầu tư nhằm giải quyết triệt để bài toán thoát nước, chống ngập úng tại khu vực Tố Hữu, Ngọc Trục, Sa Đôi và các vùng phụ cận.

Khi hoàn thành, quần thể công viên và mặt nước rộng 17,5ha sẽ tích hợp đồng bộ hệ thống cây xanh, đường dạo bộ, cầu cảnh quan, quảng trường sinh hoạt công cộng và khu thể dục thể thao hiện đại. Công trình kết nối hài hòa với trục sinh thái sông Nhuệ, trở thành điểm nhấn cảnh quan xanh đặc sắc và lá phổi sinh thái cho cửa ngõ phía Tây Nam Thủ đô.

Phối cảnh Quần thể công viên Trung Văn kết hợp hồ điều hòa Đồng Bông 2 quy mô 17,5 ha.

Cùng với việc phát triển không gian công cộng, phường Đại Mỗ chính thức triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư ĐM2 với diện tích khoảng 6,6ha. Dự án được quy hoạch bài bản với hệ thống giao thông kết nối, san nền, cấp thoát nước, chiếu sáng ngầm và cây xanh cảnh quan đồng bộ.

Mục tiêu trọng tâm của dự án là chủ động tạo lập quỹ đất tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án giao thông chiến lược của Thành phố, tiêu biểu là tuyến đường Vành đai 2,5. Việc đẩy nhanh tiến độ khu ĐM2 giúp ổn định sinh kế cho người dân diện di dời, tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng và khai thác tối đa nguồn lực đất đai theo quy hoạch.

Mặt bằng quy hoạch hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư ĐM2 phục vụ giải phóng mặt bằng đường Vành đai 2,5.

Khẳng định giáo dục là ưu tiên hàng đầu trong an sinh xã hội, dự án cải tạo, nâng cấp Trường THCS Đại Mỗ cũng được kích hoạt đồng thời trên khuôn viên đất 9.615m². Công trình có tổng diện tích sàn xây dựng trên 11.200m², thay thế hoàn toàn các khối phòng học cũ xuống cấp bằng hệ thống cơ sở vật chất khang trang, đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Dự án quy mô 40 phòng học chính cùng hệ thống phòng thực hành bộ môn, nhà đa năng, thư viện hiện đại và sân thể thao sẽ đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 1.400 học sinh, giải quyết áp lực thiếu trường lớp trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa nhanh.

Phối cảnh Công viên Hồ Đồng Bông với mục tiêu trở thành điểm nhấn cảnh quan phía Tây Nam Thủ đô.

Cùng 3 dự án trọng điểm, phường Đại Mỗ triển khai đồng loạt các công trình chỉnh trang đô thị, cải tạo mặt đường, vỉa hè, nạo vét cống rãnh, bổ sung chiếu sáng và trồng mới cây xanh trên các trục dân cư. Những nỗ lực này góp phần giải quyết căn cơ các nhu cầu thiết thực của người dân, từng bước hình thành không gian sống văn minh, sáng - xanh - sạch - đẹp.

Việc đồng loạt giải ngân vốn đầu tư công và thi công các dự án dịp 10-10 là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế của phường đạt 12,2% trong năm 2026 và giữ vững tốc độ hai con số giai đoạn 2026 - 2030. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đi trước mở đường sẽ thu hút mạnh mẽ các nguồn lực xã hội, kích thích phát triển thương mại - dịch vụ, đưa Đại Mỗ phát triển bền vững theo định hướng "Xanh - Thông minh - Hiện đại - Bản sắc".