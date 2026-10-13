Phường Đại Mỗ công bố Quyết định tổ chức lại các phòng chuyên môn.

Ban Thường vụ Đảng ủy phường chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm. Ảnh: Trọng Hùng

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường đã công bố quyết định của HĐND phường. Theo đó, UBND phường sẽ có 5 phòng chuyên môn, gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Kinh tế; Phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường; Phòng Văn hóa - Xã hội. Phó Chủ tịch UBND phường đã công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Cụ thể, ông Lê Văn Chư được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường; ông Đỗ Gia Ánh giữ chức vụ Trưởng Phòng Nội vụ - Tư pháp; ông Trương Thế Khôi giữ chức vụ Trưởng Phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường; ông Phạm Văn Khang giữ chức vụ Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội. Bà Nguyễn Thị Thi giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Kinh tế được giao nhiệm vụ phụ trách phòng đến khi kiện toàn trưởng phòng; Hội nghị cũng công bố các quyết định bổ nhiệm Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc phường Đại Mỗ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đại Mỗ Mai Trọng Thái phát biểu chỉ đạo. Ảnh Trọng Hùng

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Mai Trọng Thái - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường yêu cầu UBND phường và các phòng chuyên môn khẩn trương ổn định tổ chức; hoàn thành việc bàn giao tài sản, tài liệu, hồ sơ công việc; rà soát các nhiệm vụ trọng tâm quý IV và cả năm 2026; xây dựng Quy chế làm việc của các phòng chuyên môn trong thời gian sớm nhất.

Đối với người đứng đầu các phòng chuyên môn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường chỉ đạo cần phát huy vai trò nêu gương, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tổ chức thực hiện công việc, chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng nhiệm vụ được giao.

Ông Mai Trọng Thái cũng đề nghị các cán bộ, công chức, tiếp tục giữ vững tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính; chủ động nghiên cứu nhiệm vụ mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; đồng thời giữ gìn thái độ chuẩn mực, văn minh trong giao tiếp, ứng xử với nhân dân.

Việc tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường Đại Mỗ là bước tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng rõ chức năng, rõ nhiệm vụ, chuyên sâu, hiệu quả; góp phần xây dựng chính quyền gần dân, phục vụ nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động.