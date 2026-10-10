Phường Đại Mỗ: 300 hội viên phụ nữ hòa nhịp dân vũ chào mừng ngày 10-10

Thực hiện chỉ đạo của Hội LHPN thành phố Hà Nội về việc tổ chức đồng diễn dân vũ chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Hội LHPN phường Đại Mỗ đã triển khai ngày hội văn hóa – thể thao trong không khí rộn rã, rực rỡ sắc cờ hoa tại Công viên Phùng Khoang.

Hoạt động nhằm tôn vinh truyền thống anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang của phụ nữ Việt Nam, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, khích lệ tinh thần rèn luyện sức khỏe, xây dựng nếp sống văn minh, thanh lịch của phụ nữ Thủ đô trong thời đại mới.

Màn đồng diễn dân vũ khỏe khoắn, duyên dáng của 300 hội viên phụ nữ phường Đại Mỗ. Ảnh: PV

Điểm nhấn nổi bật của ngày hội là màn đồng diễn dân vũ quy mô lớn với sự góp mặt của 300 cán bộ, hội viên phụ nữ. Trên nền liên khúc 3 bài hát bất hủ: "Người Hà Nội" (Nguyễn Đình Thi), "Tiến về Hà Nội" (Văn Cao) và "Hà Nội những công trình" (Quốc Trường), các cán bộ, hội viên đã mang đến những bước nhảy khỏe khoắn, nhịp nhàng và tràn đầy năng lượng.

Mỗi giai điệu vang lên đều gợi nhắc ký ức lịch sử hào hùng cùng khí phách “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, tái hiện không khí đoàn quân tiến về tiếp quản Thủ đô mùa thu năm 1954 và khắc họa sức sống trường tồn, vươn mình phát triển của Hà Nội hôm nay. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa trang phục duyên dáng cùng các động tác đều đặn, tự tin đã tạo nên bức tranh thị giác ấn tượng, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào sâu sắc của phụ nữ Đại Mỗ.

Lãnh đạo phường Đại Mỗ chúc mừng và chung vui cùng các chi hội phụ nữ sau màn đồng diễn thành công. Ảnh: PV

Phong trào dân vũ thể thao không chỉ giúp nâng cao thể chất, cải thiện đời sống tinh thần cho phụ nữ mà còn là cầu nối thắt chặt tinh thần đoàn kết cơ sở.

Thông qua hoạt động ý nghĩa này, cán bộ, hội viên phụ nữ phường Đại Mỗ tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, tính năng động, sáng tạo trong các phong trào thi đua; quyết tâm chung tay xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển văn minh, giàu đẹp của địa phương và Thủ đô Hà Nội.