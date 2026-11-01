Phường Đa Mai yêu cầu chấm dứt hoạt động trang trại gà gây ô nhiễm môi trường

Năm 2024, ông Lê Huy Hoàng, trú tại tổ dân phố Tân Mai thuê lại hệ thống chuồng trại và các công trình phụ trợ của Doanh nghiệp tư nhân chăn nuôi Hoàng Hưng với diện tích 6.100 m² để chăn nuôi gà đẻ trứng. Thời hạn thuê từ tháng 11/2024 đến tháng 11/2029; mức tiền thuê là 25 triệu đồng/tháng.

Thời gian gần đây, một số hộ dân ở tổ dân phố Tân Mai, phường Đa Mai phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường từ trang trại chăn nuôi gà trên. Trang trại nằm trong khu dân cư. Hoạt động chăn nuôi làm phát sinh mùi hôi, ruồi nhặng, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của các hộ dân và hoạt động của một số doanh nghiệp lân cận.

Cán bộ Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Đa Mai hướng dẫn nhân viên trại gà pha chế hóa chất diệt côn trùng.

Trước phản ánh của người dân, UBND phường Đa Mai đã cử cán bộ chuyên môn kiểm tra thực tế, làm việc với chủ cơ sở. Qua kiểm tra cho thấy ý kiến người dân phản ánh là có cơ sở. Tại thời điểm kiểm tra có 3 chuồng nuôi gà đẻ với tổng đàn khoảng 2.500 con đang trong thời kỳ khai thác trứng.

Lý giải nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm, ông Lê Huy Hoàng cho biết dù sử dụng đệm lót sinh học và nhiều biện pháp khác để xử lý chất thải song quá trình thu gom không tránh khỏi phát sinh ra mùi hôi và ruồi nhặng.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Chủ tịch UBND phường yêu cầu ông Lê Huy Hoàng và Doanh nghiệp tư nhân chăn nuôi Hoàng Hưng phải chấm dứt hoạt động chăn nuôi gà tại địa chỉ trên kể từ ngày 1/11/2026.

UBND phường chỉ đạo Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cử cán bộ xuống hướng dẫn, giám sát việc không tiếp tục tái đàn; không đổ, chôn lấp, đốt hoặc xả chất thải trái quy định; không xả nước thải chưa qua xử lý đạt yêu cầu ra môi trường. Đồng thời, hướng dẫn thu gom phân, chất độn chuồng, vệ sinh, khử trùng chuồng trại, kiểm soát mùi hôi và côn trùng.

Nhân viên trang trại phun hóa chất khử khuẩn, diệt côn trùng trong quá trình di dời đàn gà.

Thực hiện yêu cầu của chính quyền địa phương, chủ trang trại đang tổ chức di dời đàn gà đến địa điểm khác. Ông Lê Huy Hoàng cho biết, trong tổng số gần 2.500 con gà đang thời kỳ khai thác trứng, cơ sở đã di dời hơn 1.500 con, số còn lại đang tiếp tục chuyển đi nơi khác. Chủ cơ sở cam kết chấm dứt hoạt động chăn nuôi tại đây theo yêu cầu của UBND phường.

Được biết, cùng với yêu cầu trang trại gà phải chấm dứt hoạt động, những ngày qua, UBND phường Đa Mai tích cực hỗ trợ chủ cơ sở xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường. Trong đó, phường cung cấp hóa chất và cử cán bộ chuyên môn của Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trực tiếp xuống trang trại hướng dẫn công nhân pha chế hóa chất phun thuốc diệt côn trùng, khử khuẩn khu vực chăn nuôi, hạn chế phát sinh ruồi nhặng, mùi hôi trong quá trình di dời đàn gà. Tổng cộng 15 lít diệt ruồi, muỗi và 5 lít hoá chất sát khuẩn, khử trùng, tiêu độc môi trường.

Để bảo đảm việc chấm dứt hoạt động chăn nuôi được thực hiện nghiêm túc, UBND phường giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị theo dõi, giám sát việc dừng hoạt động của trang trại; kiểm tra quá trình thu gom, xử lý chất thải và vệ sinh khu vực chăn nuôi. Trường hợp chủ cơ sở không thực hiện đúng yêu cầu, cơ quan chuyên môn có trách nhiệm tham mưu biện pháp xử lý nghiêm theo quy định.

Việc UBND phường Đa Mai kịp thời kiểm tra, yêu cầu chấm dứt hoạt động chăn nuôi tại khu dân cư bước đầu đáp ứng kiến nghị của người dân. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Đa Mai cho biết phường cử cán bộ tiếp tục giám sát chặt chẽ quá trình di dời đàn gà; thu gom, xử lý chất thải tồn đọng và vệ sinh chuồng trại, không để tái diễn tình trạng ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống người dân.