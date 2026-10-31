Phường Đa Mai ứng dụng công nghệ trong kinh doanh, thúc đẩy kinh tế số

Đã thành thói quen từ nhiều năm nay, mỗi khi bước ra khỏi nhà đi chợ hay mua sắm sinh hoạt, bà Phạm Thị Hiệp, tổ dân phố Tân Phượng, phường Đa Mai hiếm khi phải mang theo tiền mặt. Chiếc điện thoại thông minh tích hợp ứng dụng ngân hàng đã trở thành “ví điện tử” của bà. Bà Hiệp nói: “Mới đầu dùng cũng ngần ngại nhưng quen rồi thì thấy tiện lợi đủ đường. Chuyển khoản vừa an toàn, chuẩn xác đến từng đồng, lại không sợ trả nhầm hay lo đánh rơi tiền giữa đường như trước”.

Ban Chỉ đạo phát triển khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phường Đa Mai tổ chức hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện nhiệm vụ năm 2026.

Không riêng gì bà Hiệp, thói quen "chạm và quét" đã được hàng nghìn hộ gia đình trên địa bàn phường áp dụng trong mua bán. Bắt nhịp xu hướng của người tiêu dùng, các tiểu thương, chủ cửa hàng kinh doanh từ lớn đến nhỏ đều chủ động trang bị mã QR, mở tài khoản ngân hàng, sẵn sàng phục vụ khách hàng.

Tại quầy bán thịt lợn của gia đình bà Nguyễn Thị Tâm (trú tại tổ dân phố Trường Xuân) tại chợ Song Mai, hình ảnh khách hàng dùng điện thoại quét mã trả tiền và tín hiệu báo đã nhận số tiền cụ thể qua loa thông minh đã trở nên quen thuộc. Ứng dụng thanh toán số giúp chủ quầy hàng tối ưu hóa quy trình, tiết kiệm thời gian, không phải kiểm đếm hay đổi tiền lẻ trả lại, nhất là lúc đông khách. Bà Tâm chia sẻ: "Tuổi không còn trẻ, lại nghe ti vi, báo đài cảnh báo nhiều vụ lừa đảo qua mạng nên ban đầu tôi lo lắm, sợ thao tác nhầm là mất sạch tiền. Nhưng được cán bộ hướng dẫn cẩn thận, tôi luôn thận trọng, tuyệt đối không bấm vào các thông báo lạ, chỉ mở ứng dụng để kiểm tra số dư và chuyển khoản. Dùng lâu thành quen, giờ thấy công nghệ mang lại lợi ích rất thiết thực”.

Theo UBND phường Đa Mai, tính đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn phường ước đạt hơn 70%. Để đạt được kết quả này, cơ quan chuyên môn của phường đã chủ động kết nối với các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng triển khai điểm hỗ trợ mở tài khoản cá nhân, cấp mã QR miễn phí tận tay các tiểu thương và hộ kinh doanh. Thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn, tuyên truyền kỹ năng an toàn thông tin; kịp thời cập nhật các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến phổ biến để người dân nâng cao cảnh giác, bảo vệ tài khoản ngân hàng.

Người dân mua hàng thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ Mỹ Cầu, phường Đa Mai.

Thời gian tới, ngoài khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt, nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong hoạt động kinh doanh, UBND phường Đa Mai sẽ triển khai thí điểm hỗ trợ cửa hàng, hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ trên địa bàn chuyển đổi số. Theo kế hoạch, đối tượng triển khai gồm 931 cửa hàng, hộ kinh doanh theo danh sách đã được xác nhận.

Theo đó, các nội dung tập trung gồm: Lồng ghép các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số tại các tổ dân phố; trước ngày 30/11/2026, tổ chức tối thiểu 1 hội nghị tập huấn, dự kiến mời 200 cửa hàng, hộ kinh doanh tham gia; ưu tiên các chủ thể OCOP và cơ sở kinh doanh tiêu biểu tại làng nghề truyền thống. Đến 30/11/2026, phấn đấu 100% (931 cơ sở) được tiếp cận thông tin về chương trình; tối thiểu 161 cơ sở được tư vấn, hướng dẫn trực tiếp về chuyển đổi số và ít nhất 81 cơ sở được cài đặt, hướng dẫn sử dụng phần mềm, nền tảng số.

Trong tháng 12/2026, tiếp tục rà soát các cơ sở chưa được tiếp cận hoặc chưa đạt mức hỗ trợ dự kiến; hoàn thiện hồ sơ, đối soát minh chứng và duy trì hỗ trợ. Đến hết 31/12/2026, hoàn thành việc tổng hợp, đối soát và báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo quy định.

Nội dung hỗ trợ gồm: Phần mềm quản lý bán hàng, quản lý hàng hóa, thanh toán không dùng tiền mặt, hóa đơn điện tử, chữ ký số, thương mại điện tử, website giới thiệu...

Việc triển khai được thực hiện với sự phối hợp của các phòng chuyên môn thuộc phường, cơ quan Thuế, đơn vị viễn thông, Đoàn Thanh niên, Tổ công nghệ số cộng đồng và các tổ dân phố. Việc tham gia chương trình bảo đảm nguyên tắc tự nguyện; cửa hàng, hộ kinh doanh được lựa chọn sản phẩm, dịch vụ và nền tảng số phù hợp nhu cầu. Hoạt động này nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng số cho các chủ cửa hàng, hộ kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số trên địa bàn.