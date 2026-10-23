Phường Đa Mai: Thúc đẩy phong trào “Bình dân học vụ số”

Phân công rõ người, rõ việc

Triển khai phong trào "Bình dân học vụ số", địa phương tập trung hướng dẫn người dân khai thác hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, kích hoạt và sử dụng tài khoản VNeID, chữ ký số cũng như tích hợp tài khoản an sinh xã hội. Bên cạnh việc nâng cao kỹ năng số và bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng, phong trào đã giúp người dân thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số một cách thuận tiện, nhanh chóng; từ đó góp phần thúc đẩy lộ trình chuyển đổi số toàn diện ngay từ cơ sở.

Hướng dẫn người dân tổ dân phố Song Mai sử dụng dịch vụ số trên điện thoại.

Từ ngày 1/7/2025, khi phường Đa Mai chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng nhiệm vụ quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính và vận hành các nền tảng số tăng lên đáng kể. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết về phổ cập kiến thức, kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, hộ kinh doanh và đông đảo Nhân dân.

Bám sát Kế hoạch số 08-KH/TU ngày 25/7/2025, Kế hoạch số 50-KH/TU ngày 15/6/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (nay là Ban Thường vụ Thành ủy) và các chỉ đạo của thành phố, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã cụ thể hóa, ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện phong trào “Bình dân học vụ số”.

Trong giai đoạn 2025-2026, phong trào “Bình dân học vụ số” luôn được phường Đa Mai xác định là nhiệm vụ trọng tâm, lồng ghép xuyên suốt trong các nghị quyết định hướng gắn liền với Đề án 06, cải cách hành chính và chuyển đổi số toàn diện. Trên cơ sở đó, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường đã ban hành hơn 40 văn bản lãnh đạo, điều hành. Các văn bản tập trung vào kế hoạch hằng năm, kiện toàn tổ chức bộ máy, đồng thời mở nhiều đợt cao điểm chuyên đề về ứng dụng VNeID, nền tảng học tập trực tuyến MOOCs, chữ ký số công cộng và an toàn không gian mạng.

Phong trào được triển khai trong chỉ đạo chung về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 của phường. Phân công nhiệm vụ bảo đảm rõ người, rõ việc. UBND phường giao Phòng Văn hóa - Xã hội tham mưu kế hoạch, hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp; Công an phường chủ trì nội dung MOOCs, VNeID, dữ liệu dân cư, tích hợp tài khoản an sinh xã hội theo phân công; Đoàn Thanh niên là lực lượng nòng cốt hỗ trợ chữ ký số công cộng; Trung tâm Phục vụ hành chính công hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến; Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công thực hiện tuyên truyền; các trường học, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội và Tổ Công nghệ số cộng đồng trực tiếp vận động, hướng dẫn đến từng đối tượng.

Hiện nay, phường có 19 tổ dân phố và đã kiện toàn 19/19 Tổ công nghệ số cộng đồng. Các Tổ phối hợp với Công an phường hướng dẫn tạo, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử, khai thác giấy tờ và tiện ích số…

Lấy người dân sử dụng thành thạo kỹ năng số làm thước đo

Thực hiện sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Đảng ủy, UBND phường, các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc triển khai. Tính đến hết ngày 15/10/2026, phường hướng dẫn hơn 11,2 nghìn lượt người cài đặt, kích hoạt, sử dụng VNeID; hơn 1,4 nghìn lượt người được hướng dẫn sử dụng thông tin, giấy tờ và tiện ích trên VNeID; gần 1,5 nghìn trường hợp sử dụng các tiện ích y tế, giáo dục, an sinh xã hội, giao thông, thanh toán; hỗ trợ xử lý hơn 1,6 nghìn trường hợp vướng mắc.

Đã triển khai việc rà soát, hướng dẫn cập nhật/tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên VNeID cho hơn 10 nghìn tài khoản. Việc tích hợp đủ 5 nhóm thông tin cơ bản vào VNeID đang được thúc đẩy cùng nhiệm vụ phát triển công dân số.

Tổ dân phố Tiến Thịnh thu thập dữ liệu, hướng dẫn người dân cập nhật thông tin trên nền tảng số.

Cùng đó, có hơn 7,8 nghìn người dân trưởng thành được cài đặt chữ ký số công cộng, đạt khoảng 18,8%; hơn 4,4 nghìn người hoàn thành học tập trên nền tảng “Bình dân học vụ số”…

Thực tiễn triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” thời gian qua, phường Đa Mai rút ra một số bài học kinh nghiệm. Trước hết, muốn thực hiện hiệu quả, phải giao nhiệm vụ cụ thể theo người, nhóm hộ, trường học và địa bàn; người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm kiểm đếm kết quả. Đồng thời phát huy phương thức “cầm tay chỉ việc”, ưu tiên người cao tuổi, nhóm yếu thế và người hạn chế kỹ năng số. Lấy việc người dân hoàn thành, sử dụng được dịch vụ và được hệ thống xác nhận làm thước đo, không thay thế bằng số công văn, số lượt tuyên truyền hay số đăng ký.

Thống nhất nguồn dữ liệu, mẫu số, ngày chốt và trách nhiệm xác nhận, chống trùng lặp giữa Tổ Công nghệ số cộng đồng và Tổ Công tác triển khai Đề án 06. Cùng đó, công tác hỗ trợ phải gắn với bảo vệ dữ liệu cá nhân và phòng, chống lừa đảo trực tuyến.

Trên cơ sở nhìn rõ những hạn chế và bài học kinh nghiệm được rút ra, thời gian tới, phường Đa Mai giao Công an phường chủ trì phối hợp Phòng Văn hóa - Xã hội đối chiếu dữ liệu nguồn trên nền tảng “Bình dân học vụ số” và VNeID, lập bảng thống kê theo 19 tổ dân phố và các nhóm đối tượng, tách rõ: Số thuộc diện, số có tài khoản, số tham gia, số hoàn thành đạt, số đã xác nhận hiển thị VNeID. Đoàn Thanh niên phường phối hợp rà soát danh sách đã cài đặt, đã kích hoạt, sử dụng thành công chữ ký số, giao chỉ tiêu phù hợp từng địa bàn, tập trung thực hiện phần còn thiếu so với kế hoạch.

Trung tâm Phục vụ hành chính công duy trì hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số và tiện ích số cho người dân khi đến giao dịch, có thống kê theo loại việc; tiếp tục tuyên truyền, bảo đảm dễ hiểu.

Phường cũng đề nghị cấp có thẩm quyền sớm chuẩn hóa hệ thống dữ liệu liên thông giữa nền tảng “Bình dân học vụ số” và VNeID; hỗ trợ tính năng trích xuất báo cáo tự động theo cấp xã, phường. Thường xuyên cung cấp số liệu đối soát định kỳ hàng tuần; tổ chức tập huấn chuyên sâu và hỗ trợ thêm nguồn lực, thiết bị.

Với kết quả đạt được, “Bình dân học vụ số” tại phường Đa Mai trở thành phong trào thi đua thiết thực và hiệu quả. Đây chính là tiền đề quan trọng để địa phương tiếp tục bứt phá trong công cuộc chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.