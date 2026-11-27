Năm 2026, công tác quốc phòng địa phương và giáo dục quốc phòng, an ninh của phường Đa Mai được triển khai toàn diện, đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Cấp ủy, chính quyền phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; gắn xây dựng nền quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Các đại biểu dự hội nghị.

Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được quan tâm triển khai nghiêm túc. Trong năm, phường tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 185 đồng chí thuộc đối tượng 4; 100% học viên tham gia viết bài thu hoạch. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở cơ sở.

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được thực hiện chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng quy trình, quy định. Năm 2026, phường đã giao 61 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia Công an nhân dân, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Công tác tuyển sinh quân sự, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và thực hiện chính sách hậu phương quân đội tiếp tục được quan tâm.

Đồng chí Đỗ Văn Quý phát biểu tại hội nghị.

Đáng chú ý, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đạt kết quả tích cực. Phường khảo sát, khai quật 8 mộ liệt sĩ chưa có thông tin, lấy mẫu sinh phẩm đối với 8 trường hợp, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện trách nhiệm và đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Quý, Chủ tịch UBND phường Đa Mai ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Ban Chỉ huy quân sự phường, Công an phường, các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố và lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2026.

Đồng chí Dương Ngọc Chiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đa Mai khen thưởng các tập thể có thành tích trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2026.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2027, đồng chí Chủ tịch UBND phường yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Đồng chí nhấn mạnh nhiệm vụ tập trung thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027; bảo đảm công khai, dân chủ, đúng luật, quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Ban Chỉ huy quân sự phường phối hợp chặt chẽ với Công an phường xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Đồng chí Đỗ Văn Quý khen thưởng các cá nhân có thành tích trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2026.

Cùng với đó, phường tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, gia đình chính sách và lực lượng vũ trang; quan tâm công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ban Chỉ huy quân sự phường phát huy vai trò cơ quan thường trực, chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND phường Đa Mai khen thưởng 21 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2026; Ban Chỉ huy quân sự phường tặng danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến cho 12 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2026.