Phường Đa Mai: Đấu giá 85 lô đất ở, số tiền trúng tăng gần 100 tỷ đồng so với giá khởi điểm
Phiên đấu giá 85 lô đất tại dự án Khu dân cư Tân Mai và dự án Khu dân cư hồ điều hoà, phường Đa Mai vừa diễn ra thành công chiều 26/9. Tổng giá trị trúng đấu giá thu về hơn 314 tỷ đồng, tăng gần 100 tỷ đồng so với giá khởi điểm.
Phiên đấu giá do Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Group tổ chức; dưới sự giám sát của đại diện một số cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương.
Tại đây, đại diện lãnh đạo UBND phường Đa Mai thông tin đến các khách hàng, nhà đầu tư về quy hoạch, chủ trương đầu tư, định hướng phát triển trong tương lai đối với khu vực tổ chức đấu giá.
Tiếp đó, phía Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Group phổ biến quy chế và một số lưu ý khi ghi phiếu. Tính đến 17 giờ ngày 23/9 hết hạn nộp hồ sơ, đơn vị tổ chức đấu giá đã nhận được khoảng 800 hồ sơ tham gia.
Có 265 khách hàng tham gia đấu giá 85 lô đất với tổng diện tích gần 12 nghìn m². Tổng giá trị khởi điểm của các lô đất hơn 215 tỷ đồng. Trong đó, lô có giá khởi điểm thấp nhất là 993 triệu đồng, diện tích 66,2 m²; cao nhất hơn 7 tỷ đồng, diện tích 425,5 m².
Kết quả, 100% lô đất đều được đấu giá thành công với tổng số tiền thu về hơn 314,6 tỷ đồng, tăng gần 100 tỷ đồng so với giá khởi điểm.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/phuong-da-mai-dau-gia-85-lo-dat-o-so-tien-trung-tang-gan-100-ty-dong-so-voi-gia-khoi-diem-postid455181.bbg