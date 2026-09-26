Phường Đa Mai: Đấu giá 85 lô đất ở, số tiền trúng tăng gần 100 tỷ đồng so với giá khởi điểm

Phiên đấu giá do Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Group tổ chức; dưới sự giám sát của đại diện một số cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương.

Đại diện đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất phổ biến quy chế đấu giá đến các khách hàng, nhà đầu tư.

Tại đây, đại diện lãnh đạo UBND phường Đa Mai thông tin đến các khách hàng, nhà đầu tư về quy hoạch, chủ trương đầu tư, định hướng phát triển trong tương lai đối với khu vực tổ chức đấu giá.

Tiếp đó, phía Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Group phổ biến quy chế và một số lưu ý khi ghi phiếu. Tính đến 17 giờ ngày 23/9 hết hạn nộp hồ sơ, đơn vị tổ chức đấu giá đã nhận được khoảng 800 hồ sơ tham gia.

Hàng trăm khách hàng, nhà đầu tư tham gia đấu giá.

Có 265 khách hàng tham gia đấu giá 85 lô đất với tổng diện tích gần 12 nghìn m². Tổng giá trị khởi điểm của các lô đất hơn 215 tỷ đồng. Trong đó, lô có giá khởi điểm thấp nhất là 993 triệu đồng, diện tích 66,2 m²; cao nhất hơn 7 tỷ đồng, diện tích 425,5 m².

Kết quả, 100% lô đất đều được đấu giá thành công với tổng số tiền thu về hơn 314,6 tỷ đồng, tăng gần 100 tỷ đồng so với giá khởi điểm.