Phường Đa Mai: Dẫn đầu thành phố về tỷ lệ người dân khám sức khỏe và lập hồ sơ sức khỏe điện tử

Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/BTV ngày 18/5/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn; Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 20/5/2026 của UBND thành phố về việc khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân giai đoạn 2026-2030, Sở Y tế Bắc Ninh đã chủ trì triển khai đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Người dân phường Đa Mai được khám sàng lọc miễn phí, lập hồ sơ sức khỏe điện tử tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Bắc Ninh.

Kết quả đến nay, toàn thành phố có hơn 2,7 triệu người dân được khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc, đạt 79%. Trong đó, số lượng người khám bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh là hơn 1,4 triệu người; gần 300 nghìn người khám sức khỏe định kỳ tại các doanh nghiệp; hơn 900 nghìn người khám sàng lọc tại Trạm Y tế và các đợt khám lưu động.

Phường Đa Mai hiện là địa phương dẫn đầu toàn thành phố với hơn 51,3 nghìn người được khám sức khỏe, lập hồ sơ sức khỏe điện tử, đạt tỷ lệ 98%. Đây là dấu mốc quan trọng, giúp phường hướng tới mục tiêu 100% người dân đều được khám sức khỏe trong năm 2026.

Theo lãnh đạo phường Đa Mai, kết quả trên cho thấy sự hưởng ứng tích cực của người dân và ý nghĩa thiết thực của chương trình chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Thời gian tới, phường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân phối hợp cung cấp thông tin, lập hồ sơ sức khỏe điện tử và kết nối các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn.

Cụ thể, các bệnh viện, phòng khám đa khoa và trạm y tế được phân công đồng hành cùng địa phương trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Căn cứ quy mô dân số và đặc điểm địa bàn, mỗi tổ dân phố được kết nối với cơ sở khám, chữa bệnh phù hợp. Các bệnh viện phối hợp với chính quyền tổ chức các đội khám sức khỏe lưu động tại trạm y tế, điểm khám cộng đồng hoặc khu dân cư, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế.

Được biết, trên địa bàn phường, ngoài Trạm Y tế còn có các cơ sở y tế như: Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Nội tiết, Phòng khám Đa khoa Tân Mỹ… cùng tham gia, góp phần nâng cao tỷ lệ người dân được sàng lọc, khám chữa bệnh miễn phí.

Sau khi khám sức khỏe, thông tin của mỗi người dân được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử, thuận lợi cho việc quản lý sức khỏe liên tục theo vòng đời. Đây là bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số của ngành y tế, góp phần chuyển từ mô hình khám chữa bệnh khi có bệnh sang chủ động dự phòng, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe cho người dân.