Phường Đa Mai: 14 chỉ tiêu về chuyển đổi số đạt và vượt kế hoạch năm

Cụ thể, các chỉ tiêu đạt và vượt gồm: Tỷ lệ trang thiết bị tại Trung tâm Phục vụ hành chính công bảo đảm theo hướng dẫn; tỷ lệ thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết phi địa giới hành chính; tỷ lệ thủ tục hành chính liên quan đến đào tạo, nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh được thực hiện trực tuyến; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số thủ tục hành chính có đủ điều kiện; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến; tỷ lệ thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đa Mai được trang bị các thiết bị bảo đảm thực thi nhiệm vụ.

Cùng đó các chỉ tiêu khác cũng đạt và vượt như: Tỷ lệ quy trình nghiệp vụ giải quyết thủ tục hành chính được tái cấu trúc, chuẩn hóa, số hóa và đưa lên môi trường số; tỷ lệ thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến, thông suốt, liền mạch; tỷ lệ thủ tục hành chính đủ điều kiện liên quan đến doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ công trực tuyến;

Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp hài lòng khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến; tỷ lệ cơ quan, đơn vị thực hiện chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử/sử dụng phần mềm quản trị điều hành thống nhất; tỷ lệ hệ thống thông tin phê duyệt và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; tỷ lệ người dân có tài khoản định danh điện tử VNeID; tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã/phường được bồi dưỡng kỹ năng số căn bản.

Đạt được kết quả này là nhờ thời gian qua, phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác chuyển đổi số. Phường duy trì tổ chức hiệu quả các phiên họp định kỳ và chuyên đề của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 (phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử) và Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính.

Kịp thời kiện toàn các Ban Chỉ đạo, Tổ công tác về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính. Đồng thời, phường chủ động xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng số và công nghệ số cơ bản phục vụ hiệu quả cho quá trình chuyển đổi số.