Phường Cửa Nam xây dựng cộng đồng đoàn kết, văn minh, nghĩa tình

Các đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 phường Cửa Nam. Ảnh: PV

Tới dự có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phạm Tuấn Long...

Tại ngày hội, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng thời tuyên truyền ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Cửa Nam Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Ngày Văn hóa Việt Nam phường Cửa Nam năm 2026 không chỉ là dịp gặp gỡ, giao lưu mà còn nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm giữ gìn, phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc, tinh thần đồng lòng, chung sức, góp phần xây dựng cộng đồng nhân văn, nghĩa tình, văn minh và hạnh phúc.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc cuộc thi “Mỗi khung hình - Một nét đẹp Cửa Nam”. Ảnh: PV

Khái quát một số kết quả nổi bật của địa phương trong 10 tháng đầu năm 2026, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam Nguyễn Hoàng Trường cho biết, lũy kế đến hết tháng 10-2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 26 ngàn tỷ đồng, bằng 110,6% dự toán pháp lệnh, vượt chỉ tiêu thu cả năm.

Địa phương đã hoàn thành sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố gồm sắp xếp 28 tổ dân phố thành 16 tổ dân phố; tổ chức lại 10 trường công lập thành 5 trường; thành lập, tổ chức lại 5 phòng chuyên môn, thành lập 12 chi bộ trực thuộc; kết nạp 113 đảng viên, đạt 141,25%.

Lãnh đạo phường và các nhà hảo tâm tặng quà hỗ trợ sinh kế đến các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: PV

Cùng với đó, phường triển khai nhiều mô hình thiết thực trong quản lý đô thị, bảo đảm trật tự công cộng và vệ sinh môi trường; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo người có công, người cao tuổi và các đối tượng chính sách.

"Thành tích đó là sự kết tinh của tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự chung sức của các tầng lớp nhân dân phường Cửa Nam", Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường nhấn mạnh.

Ban tổ chức trao giải cuộc thi “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” giữa các tổ dân phố. Ảnh: PV

Thời gian tới, đồng chí Nguyễn Hoàng Trường đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban Công tác Mặt trận ở 16 tổ dân phố; triển khai thực chất các phong trào thi đua, cuộc vận động, như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chương trình “Hàng Việt vì người Việt”, tích cực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”...

Tại ngày hội, các đại biểu đã xem phóng sự "Đại đoàn kết - Cội nguồn sức mạnh dân tộc" và thực hiện nghi thức khai mạc cuộc thi "Mỗi khung hình - Một nét đẹp Cửa Nam". Dịp này, Ban tổ chức trao quà hỗ trợ sinh kế cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời trao giải cuộc thi "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp" giữa các tổ dân phố.