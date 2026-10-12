Phường Cửa Nam vinh danh hàng loạt doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiêu biểu trên địa bàn nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam - Ảnh Bình An.

Tham dự buổi gặp mặt cóđồng chí Nguyễn Hoàng Trường – Đại biểu QH khóa XVI, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam; Đồng chí Phạm Thị Thu Thủy – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Cửa Nam; Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cửa Nam; Đồng chí Nguyễn Văn DŨNG – UVBTV, Chủ tịch Mặt Trận Tổ quốc phường.

Cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội; đại diện các cơ quan, đơn vị phối hợp trên địa bàn phường.

Đặc biệt, có sự hiện diện của các doanh nhân, đại diện các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiêu biểu trên địa bàn phường Cửa Nam.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Trường – Đại biểu QH khóa XVI, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam phát biểu tại buổi gặp mặt - Ảnh Bình An.

Phát biểu khai mạc hội nghị,đồng chí Nguyễn Hoàng Trường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam cho biết: "Hội nghị hôm nay không chỉ là dịp để chúng ta gặp gỡ, tri ân và biểu dương những doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiêu biểu, mà quan trọng hơn còn là dịp để củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp, cùng hướng tới những mục tiêu phát triển lâu dài của phường Cửa Nam.

Nhiệm vụ trọng tâm Quý 4/2026 và cả giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục xác định mục tiêu phát triển kinh tế 2 con số, theo đó, phường Cửa Nam xác định phát triển thương mại, dịch vụ chất lượng cao là một trong những định hướng trọng tâm; gắn phát triển kinh tế với khai thác các giá trị lịch sử, văn hóa, tiềm năng du lịch; đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân. Đặc biệt, phát triển kinh tế ban đêm gắn với thương mại, dịch vụ, văn hóa và du lịch là một trong những hướng đi quan trọng nhằm tạo ra những sản phẩm, không gian dịch vụ có chất lượng, mang bản sắc riêng của Cửa Nam, thu hút người dân và du khách, mở ra những cơ hội đầu tư, kinh doanh mới'.

Để thực hiện được những mục tiêu đó, bên cạnh sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị, chúng tôi xác định cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và hộ kinh doanh chính là lực lượng trực tiếp góp phần hiện thực hóa những định hướng phát triển của địa phương, ông Trường nhấn mạnh.

Lãnh đạo phường Cửa Nam đã tổ chức trao biểu trưng tri ân các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiêu biểu - Ảnh Bình An.

Cửa Nam là một địa bàn nằm ở vị trí trung tâm của Thủ đô Hà Nội, nơi hội tụ những giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thống thương mại, dịch vụ lâu đời.

Trên nền tảng những giá trị đó, phường Cửa Nam đang tiếp tục đổi mới, phát huy tiềm năng, lợi thế, hướng tới xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại.

Trong những năm qua, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn phường Cửa Nam đã không ngừng nỗ lực phát triển, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước, quan tâm đến người lao động và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đồng hành cùng địa phương.

Đối với phường Cửa Nam, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và hộ kinh doanh không chỉ đóng góp vào sự phát triển kinh tế, tạo việc làm, nguồn thu ngân sách mà còn tích cực đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội và vì cộng đồng.

Để ghi nhận và bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp đó, phường Cửa Nam đã tổ chức trao biểu trưng tri ân các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiêu biểu.