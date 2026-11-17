Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Lưu Hoa chúc mừng ngành Giáo dục Cửa Nam nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: PV

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam Nguyễn Hoàng Trường cho biết, năm 2026, trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động, ngành Giáo dục phường đã nỗ lực thích ứng, duy trì hoạt động ổn định; chủ động triển khai nhiệm vụ, hoàn thành việc tổ chức sắp xếp lại 10 trường công lập thành 5 trường.

Trong năm qua, nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc đã được các cấp ghi nhận, khen thưởng. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tích cực tham gia phong trào học tập suốt đời, chuyển đổi số, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, hạnh phúc và tổ chức các hoạt động giáo dục gắn với di sản, văn hóa, hội nhập quốc tế.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam Nguyễn Hoàng Trường trao Cờ thi đua Chính phủ tặng Trường THCS Ngô Sĩ Liên. Ảnh: PV

Trước những yêu cầu mới, đột phá đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, yêu cầu đặt ra là tiếp tục đổi mới tư duy quản trị, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, hạnh phúc; chú trọng phát triển phẩm chất, năng lực, kỹ năng số, ngoại ngữ và khả năng hội nhập cho học sinh.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường lưu ý, đặc biệt cần quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo có phẩm chất, năng lực, bản lĩnh nghề nghiệp và tinh thần đổi mới. Bởi dù công nghệ phát triển đến đâu thì vai trò, tình yêu thương và trách nhiệm của người thầy vẫn là yếu tố không thể thay thế trong quá trình giáo dục con người.

Chủ tịch UBND phường Cửa Nam Nguyễn Quốc Hoàn tặng Giấy khen cho các tập thể. Ảnh: PV

"Chuyển đổi số trong giáo dục không đơn thuần là ứng dụng thêm công nghệ, mà còn là đổi mới phương thức quản lý, kết nối thông tin, khai thác dữ liệu và tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng khoa học, đồng bộ, hiệu quả hơn", đồng chí Nguyễn Hoàng Trường nhấn mạnh.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam tin tưởng rằng, với truyền thống hiếu học, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng đổi mới, đội ngũ cán bộ quản lý, thầy giáo, cô giáo, nhân viên ngành giáo dục phường Cửa Nam sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2026-2027, góp phần xây dựng nền giáo dục Thủ đô ngày càng phát triển, hiện đại và nhân văn.