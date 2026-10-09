Phường Cửa Nam trang hoàng rực rỡ mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Trên các tuyến phố chính như Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Quang Trung, Ngô Quyền, Hàng Bài... sắc đỏ của cờ Tổ quốc nổi bật giữa những hàng cây xanh, tạo nên diện mạo trang trọng cho Thủ đô trong những ngày đầu tháng 10.

Trụ sở Đảng ủy - HĐND phường Cửa Nam tại số 21 phố Bà Triệu.

Các pa-nô tuyên truyền được bố trí tại các tuyến đường, góp phần tạo không khí trang trọng chào mừng ngày lễ.

Băng rôn đỏ nổi bật trên cột đèn mang thông điệp chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, góp phần tạo diện mạo rực rỡ cho phố phường Cửa Nam.

Tác phẩm nghệ thuật công cộng “Kết đoàn” tại Vườn hoa 19/8 với cờ Tổ quốc và biểu tượng chim bồ câu như một lời tri ân với ký ức lịch sử và khát vọng về hoà bình.

Công tác trang hoàng và trang trí đô thị đã được triển khai đồng bộ trên khắp các khu vực trọng điểm của phường Cửa Nam.

Không khí tại biệt thự Pháp cổ số 49 Trần Hưng Đạo.

Dọc tuyến đường rợp bóng cây, hàng loạt pano, khẩu hiệu đỏ thắm được lắp đặt đồng bộ, tạo điểm nhấn cổ động trực quan hướng tới ngày lễ lớn của Thủ đô.

Di tích ngôi nhà số 5D Hàm Long là một trong những “địa chỉ đỏ” tiêu biểu của cách mạng Việt Nam, nơi thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên vào tháng 3-1929.

Dịp kỷ niệm 10-10 không chỉ là ngày lễ lớn mà còn là cơ hội để mọi người cùng nhìn lại quá trình lịch sử, tiếp thêm niềm tự hào về "Thành phố vì hòa bình".

Phố Sách Hà Nội được trang hoàng rực rỡ với hàng trăm lá Quốc kỳ, cờ Đảng kết hợp cùng không gian xanh rợp bóng mát.

Nhân viên Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao phường Cửa Nam hoàn thiện các khâu trang trí chuẩn bị cho chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” diễn ra tại Phố Sách Hà Nội ngày 10 và 11-10. Đây cũng là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện của phường Cửa Nam nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.