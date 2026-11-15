Phường Cửa Nam tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Ngày Văn hóa Việt Nam

Năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển văn hóa đất nước khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam; Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 35; Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình hành động số 08 và Công văn số 823 chỉ đạo gắn việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thành chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc từ ngày 18 đến ngày 24.11, hướng tới kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24.11.1946 – 24.11.2026) - sự kiện lịch sử do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì tại Thủ đô Hà Nội, đặt nền móng quan trọng cho nền văn hóa Việt Nam.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự chương trình

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Hoàng Trường, Đại biểu Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Cửa Nam ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các tổ chức chính trị - xã hội, các Ban Công tác Mặt trận, tổ trưởng tổ dân phố, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong năm qua, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được triển khai với nhiều hình thức linh hoạt; tinh thần tương thân tương ái, chăm lo gia đình chính sách, người có công, người cao tuổi và các hộ có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được phát huy; các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự được nhân dân hưởng ứng tích cực, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Cuộc thi “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”.

Ông Nguyễn Hoàng Trường, Đại biểu Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Cửa Nam phát biểu

Những kết quả đó được tạo nên từ những việc làm bình dị nhưng có ý nghĩa rất lớn, một con phố sạch đẹp hơn, một gia đình hòa thuận hơn, một người khó khăn được quan tâm, một mâu thuẫn được giải quyết ngay từ cơ sở - tất cả là minh chứng cụ thể cho sức mạnh của đại đoàn kết.

Để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu văn hóa - xã hội năm 2026, cũng như tạo đà tăng tốc, bứt phá trong năm 2027 và cùng Thủ đô, cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, ông Nguyễn Hoàng Trường đề nghị Ủy ban MTTQ phường, các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ cơ sở cùng toàn thể nhân dân phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị duy trì chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc và tổ chức tốt Cuộc thi “Mỗi khung hình - Một nét đẹp Cửa Nam”.

Bà Vũ Thị Phương Lan, nguyên Trưởng ban Công tác Mặt trận nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban Công tác Mặt trận ở 16 tổ dân phố; triển khai thực chất các phong trào thi đua, cuộc vận động, như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chương trình “Hàng Việt vì người Việt”, tích cực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”….

Ông Nguyễn Hoàng Trường đề nghị tăng cường giám sát, phản biện xã hội; chủ động nắm bắt, tổng hợp tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời phản ánh, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền; biểu dương, nhân rộng các mô hình, tổ dân phố đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc…

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động cuộc thi

Trao quà đại đoàn kết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Ngoài ra, Bí thư Đảng ủy phường Cửa Nam cũng đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội phường tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, gần dân, bám sát cơ sở; đề nghị UBND phường quan tâm bố trí nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động hiệu quả; phối hợp chặt chẽ trong tổ chức các hoạt động của Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết, các cuộc vận động và phong trào thi đua.

Đồng thời, các cán bộ cơ sở cần nắm chắc tình hình nhân dân, thực sự gần dân, sát dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân; kịp thời phát hiện vấn đề phát sinh để cùng giải quyết, hòa giải mâu thuẫn ngay từ cơ sở; thường xuyên tổ chức sinh hoạt, đối thoại với nhân dân, kết hợp ứng dụng công nghệ số với gặp gỡ, trao đổi trực tiếp…

Đại biểu tham quan các gian hàng tại chương trình

Với mong muốn mỗi người dân sẽ trở thành một đại sứ văn hóa, mỗi hình ảnh, mỗi thước phim sẽ là một câu chuyện đẹp về địa phương, UBND phường Cửa Nam tổ chức trao giải Cuộc thi “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” giữa các tổ dân phố và phát động Cuộc thi “Mỗi khung hình - Một nét đẹp Cửa Nam”. Thông qua các video clip, phim ngắn, Cuộc thi giới thiệu về nét đẹp văn hóa, các di tích, danh lam thắng cảnh và những giá trị đặc trưng trên địa bàn phường.

Ngoài ra, với ý nghĩa lan toả tinh thần tương thân tương ái, cùng chung tay góp sức vì những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Chương trình cũng trao những phần quà hỗ trợ sinh kế đến 8 trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường.