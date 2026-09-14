Phường Cửa Nam thu ngân sách vượt dự toán, tạo đà tăng trưởng kinh tế chặng cuối năm

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong 9 tháng đầu năm, Đảng ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam phường đã tập trung triển khai các nhiệm vụ chính trị bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, việc quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên được thực hiện kịp thời; công tác chính trị tư tưởng, kiểm tra, giám sát, dân vận, phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được chú trọng.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Công tác chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ khó khăn tiếp tục được quan tâm thực hiện thường xuyên, thiết thực.

Cửa Nam là đơn vị cấp xã/phường được giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước lớn nhất thành phố. Kết quả lũy kế 9 tháng đầu năm ước đạt 25.407 tỷ đồng (đạt 105,4%), vượt dự toán pháp lệnh từ tháng 8-2026. Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Phường tiếp tục triển khai Đề án thành lập Khu phát triển thương mại và văn hóa - BID Xóm Hạ Hồi; đã phê duyệt 4/5 trung tâm công nghiệp văn hoá, nghiên cứu xây dựng Đề án Kinh tế ban đêm và các khu BID khác trên địa bàn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam Nguyễn Hoàng Trường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe và đóng góp ý kiến về Đề án thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường Cửa Nam. Hội nghị đã thống nhất chủ trương tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường theo hướng mô hình 1 gồm 5 phòng: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Kinh tế; Phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường; Phòng Văn hóa - Xã hội.

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam Nguyễn Hoàng Trường giao UBND phường tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý tại hội nghị, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, đề án, dự thảo nghị quyết trình HĐND phường xem xét, quyết định theo đúng thẩm quyền, quy định của pháp luật và lộ trình đã đề ra; đồng thời phối hợp với Ban Xây dựng Đảng xây dựng phương án bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn sau khi tổ chức lại, bảo đảm đồng bộ, kịp thời.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: PV

Về định hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026, đồng chí Nguyễn Hoàng Trường yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án công nghiệp văn hóa và Đề án phát triển kinh tế đêm trên địa bàn để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số. Đồng thời, đặc biệt quan tâm đến công tác giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung thực hiện các kế hoạch khắc phục “5 điểm nghẽn”, duy trì “trật tự - văn minh - đô thị”, xây dựng đề án và phát động cuộc thi “Sáng, xanh, sạch, đẹp” trên địa bàn.