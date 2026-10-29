Phường Cửa Nam: Tháo gỡ vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chính tại cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Cửa Nam Nguyễn Tùng Lâm điều hành phần thảo luận tại tọa đàm. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Cửa Nam Nguyễn Tùng Lâm thông tin, thời gian qua UBND phường đã quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm hành chính trên địa bàn.

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cũng cho thấy vẫn còn những khó khăn, vướng mắc, nhất là trong việc xác định thẩm quyền xử phạt của các chức danh; trình tự, thủ tục lập hồ sơ xử lý vi phạm; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả; tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Đồng chí Nguyễn Tùng Lâm nhấn mạnh, Nghị quyết số 69/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố đã quy định cơ chế về chức danh, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong một số lĩnh vực thuộc công tác quản lý trật tự đô thị, trong đó có thẩm quyền của trưởng phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm nâng cao tính chủ động, trách nhiệm và hiệu quả thực thi công vụ tại địa phương.

Để các quy định của Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả trong thực tiễn, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phải nắm vững quy định pháp luật, hiểu đúng phạm vi, giới hạn thẩm quyền, đồng thời vận dụng thống nhất, chặt chẽ các quy định về trình tự, thủ tục xử lý vi phạm hành chính.

Đại diện Công an phường nêu câu hỏi tại tọa đàm. Ảnh: PV

Tại tọa đàm, Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Cửa Nam Vũ Tuấn Trung đã nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong công tác tham mưu, tổng hợp, điều phối thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại UBND phường; Phó Phòng Hạ tầng, Đô thị và Môi trường phường Cửa Nam Nguyễn Xuân Quyết chia sẻ khó khăn, vướng mắc và đề xuất trong triển khai Nghị quyết số 69/2026/NQ-HĐND đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường; quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường và phòng cháy, chữa cháy trong hoạt động xây dựng.

Trong khi đó, với tư cách là đại biểu HĐND phường, ông Đỗ Đăng Khánh, Tổ trưởng Tổ dân phố Phan Chu Trinh đã tham luận về thẩm quyền, trách nhiệm xử phạt vi phạm trật tự đô thị gắn với an toàn phòng cháy, chữa cháy nhà ở, công trình từ góc nhìn cơ sở.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội phổ biến nội dung Nghị quyết số 69/2026/NQ-HĐND và giải đáp các câu hỏi tại tọa đàm. Ảnh: PV

Tọa đàm cũng ghi nhận nhiều câu hỏi của đại diện các đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở, đề nghị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là những vấn đề cần xin ý kiến hướng dẫn của các sở, ngành thành phố trong công tác xử lý vi phạm hành chính và triển khai thi hành Nghị quyết số 69/2026/NQ-HĐND. Các ý kiến đã được đại diện Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an thành phố Hà Nội giải đáp trực tiếp tại tọa đàm.

Thông qua phần trao đổi, thảo luận, đại diện các cơ quan chuyên môn của thành phố đã dành thời gian hướng dẫn, trao đổi về những vấn đề liên quan đến thẩm quyền xử phạt theo Nghị quyết số 69/2026/NQ-HĐND; trình tự, thủ tục xử lý vi phạm hành chính; trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị, bảo vệ môi trường và phòng cháy, chữa cháy.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 69/2026/NQ-HĐND, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Cửa Nam Nguyễn Tùng Lâm đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động nghiên cứu, tiếp thu các nội dung đã được trao đổi, tiếp tục tăng cường phối hợp, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng phường Cửa Nam trở thành phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị.