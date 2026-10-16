Phường Cửa Nam: Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Cửa Nam Phạm Thị Thu Thủy gửi tặng 100 bộ áo dài tới Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tuấn Đạo, thành phố Bắc Ninh. Ảnh: PV

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cửa Nam Phạm Hải Anh khẳng định, trải qua 96 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam luôn là tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; là nơi tập hợp, đoàn kết, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến và sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ. Dù ở bất kỳ vị trí nào, người phụ nữ Việt Nam vẫn bền bỉ vun đắp hạnh phúc gia đình, tích cực lao động, học tập, sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng và xã hội.

Phụ nữ Cửa Nam hôm nay đang tiếp tục viết nên câu chuyện của riêng mình bằng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nhân ái và đổi mới; vừa gìn giữ nét đẹp thanh lịch của người phụ nữ Hà Nội, vừa chủ động thích ứng với yêu cầu của thời đại số. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cửa Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy hội viên làm trung tâm, lấy hiệu quả thiết thực làm thước đo.

Chủ tịch UBND phường Cửa Nam Nguyễn Quốc Hoàn trao giải cuộc thi cắm hoa “Sắc hoa tháng Mười - Tự hào người phụ nữ Cửa Nam”. Ảnh: PV

Trong đó, công tác chăm lo, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, an sinh xã hội luôn được Hội quan tâm. Các hoạt động chăm lo phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, chương trình “Mẹ đỡ đầu” cùng sự đồng hành của cán bộ, hội viên, Câu lạc bộ Nữ doanh nhân, Câu lạc bộ Xanh - Vui tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng.

Một dấu ấn nổi bật trong hoạt động Hội là tinh thần chủ động chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền, tập hợp hội viên. Mô hình “Phụ nữ số - Kết nối tri thức”, đặc biệt là sáng kiến ứng dụng chuyển đổi số trong tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, đã góp phần đưa nghị quyết đến gần hơn với cán bộ, hội viên bằng những hình thức linh hoạt, thiết thực.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cửa Nam cùng nhà tài trợ trao quà cho các cán bộ, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: PV

"Chương trình “Hương sắc Cửa Nam - Rạng ngời phụ nữ thời đại mới” không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ mà còn gửi gắm một thông điệp: Vẻ đẹp đích thực được làm nên từ trí tuệ, bản lĩnh, lòng nhân ái, tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn lên", bà Phạm Hải Anh chia sẻ.

Đại biểu tham quan các gian hàng tại chương trình. Ảnh: PV

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao giải cuộc thi cắm hoa “Sắc hoa tháng Mười - Tự hào người phụ nữ Cửa Nam”; Trao quà cho các cán bộ, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; Giới thiệu và ra mắt mô hình “Duyên dáng áo dài - Kết nối yêu thương” tiếp nhận và trao tặng áo dài; Công bố quyết định thành lập Câu lạc bộ “Di sản áo dài Việt Nam thành phố Hà Nội, phường Cửa Nam”.

Đặc biệt, trong ngày ra mắt mô hình “Duyên dáng áo dài - Kết nối yêu thương”, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cửa Nam gửi tặng 100 bộ áo dài tới Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tuấn Đạo, thành phố Bắc Ninh; cán bộ, hội viên phụ nữ phường Cửa Nam gửi tặng 1.000 chiếc bút và 500 cuốn vở (trị giá 8 triệu đồng) tới các em học sinh xã Tuấn Đạo.