Phường Cửa Nam ra mắt Tủ sách Hà Nội, lan tỏa văn hóa đọc

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương, Chủ tịch UBND phường Cửa Nam Nguyễn Quốc Hoàn và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thái Hà Books Nguyễn Mạnh Hùng thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Tủ sách Hà Nội. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Nam Trịnh Ngọc Trâm thông tin, Tủ sách Hà Nội - Phòng đọc cộng đồng được ra mắt tại Phố Sách Hà Nội với mong muốn trở thành không gian đọc mở, gần gũi, thân thiện, nơi người dân có thể tiếp cận, trao đổi những cuốn sách đặc sắc về lịch sử, văn hóa, con người và sự phát triển của Hà Nội. Tủ sách giúp lưu giữ những tác phẩm có giá trị, đưa sách đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Bà Trịnh Ngọc Trâm mong muốn, khi đến với Tủ sách, mỗi người sẽ tìm thấy cho mình một cuốn sách phù hợp, một câu chuyện đáng nhớ hay một góc nhìn mới về Hà Nội.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, việc xây dựng và duy trì một không gian đọc cộng đồng cần có sự chung tay của nhiều lực lượng, từ chính quyền địa phương, các đơn vị xuất bản, phát hành, đội ngũ tác giả, nhà nghiên cứu đến các trường học, gia đình và đông đảo bạn đọc.

Các nhà sách, nhà xuất bản đang hoạt động tại Phố Sách Hà Nội đã chung tay đóng góp khoảng 250 cuốn sách hay vào Tủ sách Hà Nội trong đợt đầu. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Nam khẳng định, việc ra mắt Tủ sách không chỉ là hoạt động cụ thể trong nỗ lực phát triển văn hóa đọc của phường Cửa Nam, mà còn góp phần lan tỏa tình yêu sách, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Cũng tại chương trình, tọa đàm “Hà Nội qua những trang sách - Một thành phố, nhiều cách yêu” đã mở ra những câu chuyện và góc nhìn thú vị về Hà Nội thông qua các tác phẩm: Dấu vân tay của phố, Triệu dấu chân qua những cửa ô của nhà văn, họa sĩ Nguyễn Trương Quý và Chu du Hà Nội của tác giả Lê Rin do nhà sách Thái Hà xuất bản.

Các đại biểu tham gia tọa đàm sách hay về Hà Nội. Ảnh: PV

Những chia sẻ tại tọa đàm đã góp phần giúp bạn đọc cảm nhận rõ hơn sức hấp dẫn của sách, khám phá Hà Nội bằng nhiều cách khác nhau và tìm thấy động lực để duy trì thói quen đọc trong cuộc sống hằng ngày.