Phường Cửa Nam phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam Nguyễn Hoàng Trường cùng các đại biểu thực hiện nghi thức gửi thông điệp của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026. Ảnh: PV

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Nam Trịnh Ngọc Trâm cho biết, chủ đề của Tuần lễ năm nay “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời” đã đặt ra yêu cầu rất rõ: Học phải đi đôi với hành, tri thức phải được chuyển hóa thành năng lực và giá trị thực tiễn; công nghệ và AI phải trở thành công cụ hỗ trợ con người học tập, sáng tạo và giải quyết công việc tốt hơn, chứ không thay thế nỗ lực, tư duy và trách nhiệm của mỗi người. Đây cũng chính là điểm giao thoa giữa học tập suốt đời, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Năm 2026, Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia mang chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội”; Ngày Chuyển đổi số quốc gia với chủ đề “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”. Những chủ đề này cho thấy yêu cầu chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, từ tuyên truyền sang ứng dụng và từ đầu tư công nghệ sang tạo ra những kết quả cụ thể, thiết thực cho người dân, doanh nghiệp, cộng đồng.

Các đại biểu tham quan “Không gian học tập số” tại lễ phát động. Ảnh: PV

Phường Cửa Nam tiếp tục xác định xây dựng xã hội học tập phải gắn chặt với chuyển đổi số và nâng cao năng lực số của cộng đồng. Thời gian qua, địa phương đã quan tâm triển khai nhiều hoạt động nhằm phổ cập kỹ năng số, hỗ trợ cán bộ, giáo viên, người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng số; triển khai các hoạt động của Tổ chuyển đổi số cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Nam nhấn mạnh, học tập suốt đời không chỉ là một tuần lễ, mà phải trở thành một thói quen, một nhu cầu và một nét văn hóa của mỗi người. Đồng chí mong muốn sau chương trình hôm nay, mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh và người dân Cửa Nam sẽ lựa chọn cho mình ít nhất một điều mới để học, một kỹ năng để thực hành, một công cụ số để làm chủ và một giá trị tốt đẹp để chia sẻ với cộng đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt phần mềm Quản trị trường học “Cửa Nam Smart Education”. Ảnh: PV

Tại chương trình, các đại biểu đã thực hiện nghi thức ra mắt phần mềm Quản trị trường học “Cửa Nam Smart Education”. Đây là một dấu ấn trong hành trình đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động giáo dục trên địa bàn phường. Ban tổ chức cũng phát động chương trình “Giao lưu ý tưởng công nghệ” dành cho các trường học trên địa bàn phường Cửa Nam. Chương trình là nơi mỗi ý tưởng được khuyến khích, mỗi trải nghiệm được chia sẻ và mỗi sáng kiến đều có cơ hội được phát triển thành những giải pháp hữu ích cho nhà trường và cộng đồng.

Mở đầu cho hành trình “Giao lưu ý tưởng công nghệ”, nhóm học sinh Trần Hải Long, Nguyễn Bảo Ngân, Bùi Quang Bảo (lớp 8S Trường THCS Trưng Vương) đã giới thiệu sản phẩm “FitForm”, minh chứng sinh động cho tinh thần học đi đôi với hành, biến những kiến thức được học thành ý tưởng và sản phẩm thực tế. Ngoài sản phẩm công nghệ “FitForm”, các sản phẩm khác của học sinh cũng được trưng bày tại “Không gian học tập số” trong sân Trường THCS Ngô Sĩ Liên.