Phường Cửa Nam: Nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô

Ban Thường vụ Đảng ủy phường Cửa Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chỉ huy Quân sự phường nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Thủ đô. Ảnh: PV

UBND phường Cửa Nam cho biết, trong dịp này địa phương tổ chức tuần lễ triển lãm ảnh và chiếu phim truyền thống tại Phố Sách Hà Nội về LLVT Thủ đô; Tổ chức đoàn thăm quan Bảo tàng Chiến thắng B52; Gặp mặt cán bộ quân đội qua các thời kỳ thuộc LLVT Thủ đô; Song song đó là tổ chức hoạt động thi đấu thể thao chào mừng.

Phát biểu tại Chương trình gặp mặt chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Thủ đô Hà Nội sáng 14-10, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam Nguyễn Hoàng Trường bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô Hà Nội đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì sự bình yên của Thủ đô.

Đồng chí khẳng định, thế hệ hôm nay, nhất là thế hệ trẻ của phường Cửa Nam nói chung và LLVT phường Cửa Nam nói riêng, sẽ hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, độc lập, tự do; hiểu rằng những thành quả mà chúng ta đang được hưởng hôm nay được đánh đổi bằng biết bao công sức, trí tuệ và sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ LLVT địa phương càng phải có trách nhiệm trong giữ gìn, phát huy truyền thống; sống có lý tưởng, có trách nhiệm với gia đình, quê hương và Tổ quốc.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam Nguyễn Hoàng Trường trao quà tặng các đồng chí nguyên là cán bộ thuộc LLVT Thủ đô Hà Nội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn. Ảnh: PV

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam Nguyễn Hoàng Trường nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Cửa Nam luôn nhận thức sâu sắc rằng: Xây dựng địa phương vững mạnh về mọi mặt phải gắn chặt với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Cùng với đó, tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; chăm lo, thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, người có công, cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn; tạo điều kiện để các đồng chí tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, tâm huyết xây dựng địa phương.

Nhà báo, Đại tá Trần Hồng giới thiệu với các đại biểu thăm quan triển lãm ảnh về đề tài LLVT Thủ đô. Ảnh: PV

Tại chương trình gặp mặt chào mừng, phường Cửa Nam trao quà tặng các đồng chí nguyên là cán bộ thuộc LLVT Thủ đô Hà Nội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn. Các đại biểu đã thăm quan triển lãm ảnh; xem phim tài liệu về 80 năm truyền thống LLVT Thủ đô.