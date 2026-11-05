Phường Cửa Nam: Mở rộng khả năng tiếp cận thông tin pháp luật của người dân

Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương khen thưởng các tập thể có thành tích trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở năm 2026. Ảnh: PV

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND phường Cửa Nam Nguyễn Quốc Hoàn nhấn mạnh, trong bối cảnh chính quyền địa phương vận hành theo mô hình hai cấp, khối lượng công việc và nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền cho chính quyền cơ sở ngày càng lớn. Điều đó đặt ra yêu cầu đội ngũ cán bộ phải nắm vững quy định pháp luật, thực hiện đúng thẩm quyền; đồng thời, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cần gắn chặt hơn với hoạt động quản lý, điều hành và những vấn đề phát sinh trong đời sống dân sinh.

Trong năm 2026, phường đã biên soạn, phát hành 96.000 tờ gấp tuyên truyền pháp luật đến người dân. Song song với đó, công tác hòa giải ở cơ sở tiếp tục được quan tâm với 16 tổ hòa giải được củng cố, kiện toàn. Trong tổng số 34 vụ việc tiếp nhận, có 29 vụ hòa giải thành, đạt tỷ lệ 85,3%. Những con số trên cho thấy nỗ lực của chính quyền phường trong việc đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, mở rộng khả năng tiếp cận thông tin pháp luật của người dân. Đặc biệt, việc kết hợp các hình thức truyền thống với nền tảng số giúp thông tin được truyền tải nhanh chóng, linh hoạt hơn.

Chủ tịch UBND phường Cửa Nam Nguyễn Quốc Hoàn khen thưởng các cá nhân có thành tích trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở năm 2026. Ảnh: PV

Theo Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương, pháp luật chỉ thực sự phát huy giá trị khi được tổ chức thực hiện nghiêm túc, cán bộ, công chức gương mẫu chấp hành và người dân tự giác thực hiện. Vì vậy, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam không nên chỉ dừng lại ở các hội nghị hay hoạt động tuyên truyền trong tháng 11, mà quan trọng hơn tạo được chuyển biến thực chất về nhận thức, ý thức và hành vi tuân thủ pháp luật.

Lãnh đạo Sở Tư pháp đề nghị phường Cửa Nam tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phổ biến pháp luật theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp cận và phù hợp với từng nhóm đối tượng; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đồng thời tăng cường các hình thức tuyên truyền có tính tương tác, trực quan như phiên tòa giả định, tình huống pháp luật, cuộc thi tìm hiểu pháp luật, đối thoại và giải đáp pháp luật.

Phiên tòa giả định được tổ chức tại hội nghị. Ảnh: PV

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cũng cần gắn với việc giải quyết những vấn đề thực tiễn tại địa phương, cùng với đó là phát huy vai trò của tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, tổ trưởng tổ dân phố và những người có uy tín trong cộng đồng.

Tại hội nghị, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cửa Nam Phạm Hải Anh đã trình bày tham luận về phát huy thư viện cộng đồng trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật; Trưởng Ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng Tổ hòa giải tổ dân phố Lê Thánh Tông Nguyễn Văn Hiệp tham luận về thực tiễn triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở tại tổ dân phố; Ban Tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở năm 2026.