Phường Cửa Nam: Khởi công, khánh thành nhiều công trình kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Trường Mầm non Quang Trung. Ảnh: PV

Dự án xây dựng, cải tạo Trường Mầm non Quang Trung, tại số 43 phố Quang Trung được xây dựng mới với 4 tầng nổi, 1 tầng hầm. Hệ thống phòng học, phòng chức năng, hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị được đầu tư đồng bộ.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch UBND phường Cửa Nam Nguyễn Quốc Hoàn thông tin, dự án trước đây được UBND quận Hoàn Kiếm phê duyệt. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, dự án đã được bàn giao cho UBND phường Cửa Nam tiếp tục triển khai thực hiện.

UBND phường đã tập trung chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường cùng các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai các nội dung còn lại, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình theo đúng kế hoạch được phê duyệt.

Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố (Sở Nội vụ thành phố Hà Nội) Nguyễn Công Bằng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam Nguyễn Hoàng Trường và Chủ tịch UBND phường Cửa Nam Nguyễn Quốc Hoàn tham quan phòng học mới tại Trường Mầm non Quang Trung. Ảnh: PV

Chủ tịch UBND phường Cửa Nam đề nghị Trường Mầm non Quang Trung tiếp nhận, quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh; tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục học sinh, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và sự phát triển toàn diện của các cháu.

Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng tiếp tục phối hợp với nhà trường và đơn vị liên quan hoàn thiện các công việc sau đầu tư; theo dõi, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành, bảo đảm công trình phát huy hiệu quả lâu dài.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc tại số 102 phố Hai Bà Trưng. Ảnh: PV

Trong khi đó, công trình “Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc tại số 102 phố Hai Bà Trưng” đã hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng. Trụ sở đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức. Đây đồng thời là nơi phục vụ nhân dân, tổ chức các hội nghị, sự kiện, đón tiếp các đoàn công tác của thành phố và Trung ương.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án “Tăng diện tích cây xanh thảm cỏ nhằm giảm phát thải các tuyến phố trên địa bàn phường Cửa Nam”. Ảnh: PV

Cũng trong sáng 8-10, địa phương đã khởi công Dự án “Tăng diện tích cây xanh thảm cỏ nhằm giảm phát thải các tuyến phố trên địa bàn phường Cửa Nam”. Dự án triển khai trên 11 tuyến phố: Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, Phan Chu Trinh, Lê Thánh Tông, Quang Trung, Hàng Bài, Nguyễn Du và Triệu Quốc Đạt.

Nội dung đầu tư gồm: Cải tạo, chỉnh trang các dải bồn cây hiện có; trồng bổ sung các dải cây xanh, bồn hoa; lắp đặt hệ thống bảo vệ bồn cây và chiếu sáng cảnh quan; cải tạo, hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trên vỉa hè tại các khu vực triển khai.

"Việc hoàn thành và khởi công các công trình đúng dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô là kết quả cụ thể trong đầu tư cho giáo dục, cho bộ máy chính quyền và cho không gian đô thị; góp phần xây dựng phường Cửa Nam và Thủ đô ngày càng “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, Chủ tịch UBND phường Cửa Nam Nguyễn Quốc Hoàn cho hay.